Niemand vermisst Kater Uno: Wer schenkt ihm ein liebevolles Zuhause?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Uno? Der Kater ist seit zwei Monaten im Tierheim in Hamburg. Doch er sucht ein neues, liebevolles Zuhause.
Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass der vierjährige Kater am 3. Februar 2026 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist.
Uno ist eine Europäische Kurzhaar Katze, welche bereits kastriert und stubenrein ist. Sein Fell ist schwarz-weiß marmoriert.
Die kleine Samtpfote kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. Da scheinbar niemand den kleinen Kerl vermisst, suchen die Pfleger nun ein neues liebevolles Zuhause für den Kater.
Die Pfleger beschreiben Uno als "freundlichen Schmusetiger", der jedoch auch typisches Katzenverhalten an den Tag legen kann.
Uno mag es gestreichelt zu werden, allerdings scheut die Fellnase sich nicht davor, deutlich zu zeigen, wenn er mal seine Ruhe braucht.
Kater Uno wünscht sich Ruhe, Freiraum und einen Kratzbaum
Ansonsten wird Uno als freundlicher und ruhiger Kater beschrieben, der jedoch auch selbstbewusst auftritt.
Deswegen ist ein ruhiges Zuhause ohne viel Trubel ein Muss für das Tier. Außerdem sollten keine Hunde oder Kinder in seinem neuen Heim leben.
Laut den Pflegern benötigt Uno ein Zuhause mit Freigang, damit er sich den Freiraum nehmen kann, der er braucht.
Ein gemütlicher Kratzbaum steht auch auf Unos Wunschliste für sein neues Heim.
Ihr wollt Uno ein liebevolles Zuhause schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.