Alle ziehen aus, nur er bleibt zurück: Wie lange muss Fresh noch allein bleiben?

Eilenburg - Immer wieder wird Kater Fresh aus dem Tierheim Eilenburg aufgrund seiner Schüchternheit übersehen.

Fresh benötige etwas mehr Zeit, um aufzutauen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg, Tierschutzzentrum-Eilenburg.com

"Fresh ist kein Draufgänger. Er ist ein leiser Beobachter, ein sensibler kleiner Mann, der einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen", beschreiben die Eilenburger Tierhelfer ihren Schützling in einem Facebook-Post.

Da Fresh mit neuen Situationen etwas vorsichtiger umgehe, sei er es, der immer wieder dabei zusehen müsse, wie seine tierischen Mitbewohner umziehen dürfen, während er im Tierheim zurückbleibt.

Dabei verstecke sich hinter seinem zögerlichen Auftreten eine ganz andere Seite: "Wer ihm Zeit schenkt, bekommt so viel zurück: ehrliche Nähe, vorsichtige Schritte voller Vertrauen und irgendwann ein Herz, das ganz bei 'seinem Menschen' ankommt", heißt es weiter.