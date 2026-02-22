Nur Stunden nach Vierfach-Geburt: Katzenbabys und Mama an Tierheim abgedrückt

Bergheim - Freud und Leid liegen manchmal einfach viel zu nah beieinander! Das haben auch die Tierretter aus Bergheim feststellen müssen, die ausgerechnet an jecken Tagen mit jeder Menge Tragik konfrontiert worden sind.

Nach dem Schock schmiegen sich die vier Babys ganz eng an ihre Mama. © Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Bis zur Mitte der Woche herrschte in vielen Teilen im Kölner Umland noch ausgelassene Karnevalsstimmung - nicht so im Tierheim Bergheim.

Da hatten es die Mitarbeitenden plötzlich mit mehreren putzigen und frisch geborenen Notfellchen inklusive Katzen-Mama zu tun.

Denn: Nur wenige Stunden nach der Geburt am Rosenmontag wurden vier Kitten samt Mama herzlos vor die Tür gesetzt und sich selbst überlassen. Sich im Anschluss um die Tiere zu kümmern, hat den Unbekannten offenbar nicht in den Kram gepasst.

Da sie den Zweibeinern zufolge wohl "ungewollter Nachwuchs" waren, "wurden sie am Aschermittwoch zusammen mit ihrer Mama direkt bei uns abgegeben", schreibt das Tierheim daher im neuesten Instagram-Beitrag.