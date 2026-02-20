Polizei entdeckt Dutzende Tiere in modrigem Horror-Haus: 27 von ihnen sind bereits tot
Michigan (USA) - Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm: Die Polizei hat im US-amerikanischen Bundesstaat Michigan am Dienstag 61 Hunde und drei Katzen aus einem völlig verschmutzten Haus befreit. Auf dem Anwesen fanden die Behörden zusätzlich 27 weitere tote Tiere.
Wie die zuständige Polizei, das Flint Township Police Department, auf Facebook mitteilte, lag gegen den Besitzer des Wohnhauses ein Durchsuchungsbefehl vor. Den Stein ins Rollen brachten jedoch erst einige Nachbarn. Diese bemerkten kläffende und frei laufende Hunde im Garten des Hauses, berichtete David Leyton, Staatsanwalt von Genesee County, gegenüber MLive.
Als die Polizei die Türen des Wohnhauses geöffnet hatte, traf sie auf zahlreiche Fellnasen in einem schlechten Zustand. Neben dem "überwältigenden Schmutz" plagte die Beamten ein "schlimmer Geruch". Wie die Polizei auf Facebook bekannt gab, habe es in dem Haus nach "Tod" gerochen.
Viele Tiere verrichteten ihr Geschäft in den verlassenen Zimmern - und das machte sich bemerkbar. "Die Ammoniakwerte im Inneren des Hauses wurden in einer gefährlichen Konzentration gemessen. Die Luft brannte in den Augen und Lungen", schrieb das Department.
Um die Polizisten zu schützen, musste in Schichten gearbeitet werden. Nur so konnte eine Gefährdung ihrer Gesundheit ausgeschlossen werden. In dem veröffentlichten Facebook-Video waren neben modrigen Möbeln und Fäkalien unzählige Plastiktüten zusehen.
Die toten Tiere wurden in Mülltüten verpackt und neben die Tür gestellt
Ganz besonders erschreckend war, dass die verstorbenen Tiere in Mülltüten verpackt und neben die Tür gestellt wurden. "Ein Leben, was auf einen Müllsack reduziert wurde", kommentierte das Department. Wie die Polizei vermutete, habe der Hausbesitzer das Anwesen über mehrere Monate verrotten lassen. "Das passiert nicht über Nacht", sagte die Polizei.
Die zuständigen Behörden zogen jedoch einen positiven Schlussstrich: Für die zahlreichen Tiere hat das Grauen nun ein Ende - viele von ihnen können sich hoffentlich bald auf ein neues Zuhause freuen.
Nicht nur den Fellnasen raubte das modrige Gebäude den letzten Nerv. Auch die Polizisten waren froh, als der Einsatz beendet war. "Es war ein harter Tag, aber das Leiden ist jetzt vorbei", schrieb das Department.
Die 61 Hunde und drei Katzen wurden an das Tierheim von Genesee County übergeben. Fest steht, dass es die Fellnasen in der Auffangstation deutlich besser haben werden.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/Flint Township Police Department