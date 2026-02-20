Polizei entdeckt Dutzende Tiere in modrigem Horror-Haus: 27 von ihnen sind bereits tot

Michigan (USA) - Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm: Die Polizei hat im US-amerikanischen Bundesstaat Michigan am Dienstag 61 Hunde und drei Katzen aus einem völlig verschmutzten Haus befreit. Auf dem Anwesen fanden die Behörden zusätzlich 27 weitere tote Tiere.

Als die Polizei das verlassene Wohnzimmer betrat, zeigte sich erst das Ausmaß des Horror-Hauses. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Flint Township Police Department

Wie die zuständige Polizei, das Flint Township Police Department, auf Facebook mitteilte, lag gegen den Besitzer des Wohnhauses ein Durchsuchungsbefehl vor. Den Stein ins Rollen brachten jedoch erst einige Nachbarn. Diese bemerkten kläffende und frei laufende Hunde im Garten des Hauses, berichtete David Leyton, Staatsanwalt von Genesee County, gegenüber MLive.

Als die Polizei die Türen des Wohnhauses geöffnet hatte, traf sie auf zahlreiche Fellnasen in einem schlechten Zustand. Neben dem "überwältigenden Schmutz" plagte die Beamten ein "schlimmer Geruch". Wie die Polizei auf Facebook bekannt gab, habe es in dem Haus nach "Tod" gerochen.

Viele Tiere verrichteten ihr Geschäft in den verlassenen Zimmern - und das machte sich bemerkbar. "Die Ammoniakwerte im Inneren des Hauses wurden in einer gefährlichen Konzentration gemessen. Die Luft brannte in den Augen und Lungen", schrieb das Department.

Um die Polizisten zu schützen, musste in Schichten gearbeitet werden. Nur so konnte eine Gefährdung ihrer Gesundheit ausgeschlossen werden. In dem veröffentlichten Facebook-Video waren neben modrigen Möbeln und Fäkalien unzählige Plastiktüten zusehen.