40-jährige Schildkröte legt zum ersten Mal ein Ei und löst damit Shitstorm aus

USA - Es ist eine Geschichte , die für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat! Eine Wasserschildkröte namens Izzie hat nach knapp 40 Jahren das erste Mal ein Ei gelegt. Die Besitzerin des Kriechtiers war dabei über eine Sache ganz besonders erstaunt: Die betagte Reptilien-Dame hatte noch nie Kontakt mit einem Schildkröten-Mann.

Als Fiona einen kurzen Blick in Izzies Aquarium warf, konnte sie ihren Augen nicht trauen. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/fiona.crochets__

Wie People berichtet, war es ein ganz bewegender Moment für Fiona. Seit ihrer Kindheit kümmerte sie sich um Izzie. Umso erstaunlicher war es für die Besitzerin, als sie plötzlich in dem Aquarium des Kriechtiers ein Ei vorfand. Ihre Entdeckung hielt Fiona in einem TikTok-Video fest.

"Meine 40-jährige Schildkröte, die noch nie einen Mann zuvor gesehen hat, hat einfach ein Ei gelegt", schrieb sie unter ihrem Post. Nachdem Izzies Halterin ihren Meilenstein auf Social Media gepostet hatte, flatterten bereits die ersten lustigen Kommentare in Fionas Postfach. "Du musst der Vater sein, sie hat dich ausgesucht", witzelte ein User.

Neben dem positiven Feedback erreichte Fiona jedoch auch ein gewaltiger Shitstorm. Viele TikTok-Nutzer kritisierten ihr Wissen über Wasserschildkröten. "Reptilien sind wie Vögel, sie können unbefruchtete Eiere legen", bemerkte eine Userin.

Dieser biologische Prozess sei für Fiona nichts Neues gewesen. "Ich fand den Moment einfach cool und wollte ihn mit euch teilen. Seltsam ist bloß, dass sie das Ei so spät gelegt hat", ergänzte Izzies Besitzerin wenig später unter dem Video.

Fiona betonte deutlich, dass diese Aufnahme für viele Menschen eine tolle Möglichkeit sei, auch einmal etwas anderes als Hühnereier aus dem Supermarkt zu sehen.