40-jährige Schildkröte legt zum ersten Mal ein Ei und löst damit Shitstorm aus
USA - Es ist eine Geschichte, die für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat! Eine Wasserschildkröte namens Izzie hat nach knapp 40 Jahren das erste Mal ein Ei gelegt. Die Besitzerin des Kriechtiers war dabei über eine Sache ganz besonders erstaunt: Die betagte Reptilien-Dame hatte noch nie Kontakt mit einem Schildkröten-Mann.
Wie People berichtet, war es ein ganz bewegender Moment für Fiona. Seit ihrer Kindheit kümmerte sie sich um Izzie. Umso erstaunlicher war es für die Besitzerin, als sie plötzlich in dem Aquarium des Kriechtiers ein Ei vorfand. Ihre Entdeckung hielt Fiona in einem TikTok-Video fest.
"Meine 40-jährige Schildkröte, die noch nie einen Mann zuvor gesehen hat, hat einfach ein Ei gelegt", schrieb sie unter ihrem Post. Nachdem Izzies Halterin ihren Meilenstein auf Social Media gepostet hatte, flatterten bereits die ersten lustigen Kommentare in Fionas Postfach. "Du musst der Vater sein, sie hat dich ausgesucht", witzelte ein User.
Neben dem positiven Feedback erreichte Fiona jedoch auch ein gewaltiger Shitstorm. Viele TikTok-Nutzer kritisierten ihr Wissen über Wasserschildkröten. "Reptilien sind wie Vögel, sie können unbefruchtete Eiere legen", bemerkte eine Userin.
Dieser biologische Prozess sei für Fiona nichts Neues gewesen. "Ich fand den Moment einfach cool und wollte ihn mit euch teilen. Seltsam ist bloß, dass sie das Ei so spät gelegt hat", ergänzte Izzies Besitzerin wenig später unter dem Video.
Fiona betonte deutlich, dass diese Aufnahme für viele Menschen eine tolle Möglichkeit sei, auch einmal etwas anderes als Hühnereier aus dem Supermarkt zu sehen.
Fiona gibt offen zu: "Ehrlich gesagt war es ziemlich frustrierend"
"Ehrlich gesagt war es ziemlich frustrierend, aber auch sehr schön", sagte die Schildkröten-Besitzerin im Gespräch. Fionas Video erreichte über sechs Millionen Menschen.
Neben dem positiven Zuspruch frustriere sie jedoch eine ganz bestimmte Auseinandersetzung in der Kommentarspalte. "Auf einmal kam eine Geschlechterdebatte auf", erklärte die Tierbesitzerin.
"Das Video sollte lediglich einen besonderen Moment zeigen, welchen ich nach jahrelanger Schildkrötenaufzucht miterleben konnte", fügte sie hinzu.
Dennoch zieht Fiona eine positive Bilanz: "Jedem Tiefpunkt wohnte auch ein Vorteil inne, deshalb denke ich, es hat sich gelohnt."
Trotz des Trubels rund um Izzie und ihren bislang ausgeblieben Männerbesuch möchte die Tierhalterin weiterhin Schildkröten-Videos auf ihrem TikTok-Kanal teilen.
