Nur wenige Stunden nach Vierfach-Geburt: Katzenbabys und Mama an Tierheim abgedrückt
Bergheim - Freud und Leid liegen manchmal einfach viel zu nah beieinander! Das haben auch die Tierretter aus Bergheim feststellen müssen, die ausgerechnet an jecken Tagen mit jeder Menge Tragik konfrontiert worden sind.
Bis zur Mitte der Woche herrschte in vielen Teilen im Kölner Umland noch ausgelassene Karnevalsstimmung - nicht so im Tierheim Bergheim.
Da hatten es die Mitarbeitenden plötzlich mit mehreren putzigen und frisch geborenen Notfellchen inklusive Katzen-Mama zu tun.
Denn: Nur wenige Stunden nach der Geburt am Rosenmontag wurden vier Kitten samt Mama herzlos vor die Tür gesetzt und sich selbst überlassen. Sich im Anschluss um die Tiere zu kümmern, hat den Unbekannten offenbar nicht in den Kram gepasst.
Da sie den Zweibeinern zufolge wohl "ungewollter Nachwuchs" waren, "wurden sie am Aschermittwoch zusammen mit ihrer Mama direkt bei uns abgegeben", schreibt das Tierheim daher im neuesten Instagram-Beitrag.
Tierheim-Follower lassen Frust freien Lauf
Trotz der Tatsache, dass die tapfere Mama bislang einen "super Job" macht und sich "rührend um Hänneschen, Tünnes und den Rest der Bande" kümmert, steigt bei vielen Usern in der Community der Frust über den "ungewollten Nachwuchs".
Nicht wenige halten die Abgabe der Tiere für eine reine Frechheit, da sich offensichtlich nicht mit den Folgen auseinandergesetzt worden war. "Wenn ich schon ungewollt höre, ja verdammt Kastration ist dann oberste Priorität. Unglaublich." oder "rechtzeitige Kastration oder Sterilisation würde viel Leid ersparen. Traurig sie dann auf solche Weise loszuwerden" ist in den Kommentaren zu lesen.
Statt Leid und Trauer sollen sich die süßen Neuzugänge in den nächsten Tagen vom Karnevals-Schicksal erholen. "Wir haben natürlich ein waches Auge auf den Nachwuchs, wiegen die Kleinen täglich und füttern sie zu, wo es nötig ist."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim