Paar will entspannt Fernsehen schauen, doch dann bewegt sich etwas über seinen Köpfen

Gold Coast (Australien) - Ein entspannter Fernseh-Abend endete für ein Paar aus Australien mit einem Notruf - und mehreren Löchern in seiner Wohnzimmerwand!

Plötzlich war da ein Loch in der Wand: Ein Paar von der Gold Coast staunte nicht schlecht, als es beim Fernsehen plötzlich von einem ungebetenen Gast überrascht wurde. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/amywregg_

Was die zwei Australier in ihrem Zuhause erlebten, war definitiv spannender als jedes TV-Programm. Denn als die beiden es sich am vergangenen Dienstag auf der Couch gemütlich gemacht hatten, wurde ihnen schnell klar, dass irgendetwas nicht stimmte.

Zunächst schlug der Hund des Paares laut an. "Sie dachten zuerst, es sei eine Ratte oder so etwas", erklärt Amy Wregg, die später zu ihnen eilen sollte.

Dann aber entdeckten die Anwohner, dass sich in ihrer Wand ein Loch befand. Dort, wo die Wand über ihrer Gardinenstange zerstört worden war, regte sich außerdem etwas. "Dann sahen sie eine Nase, die durch das Loch ragte", so die Tierretterin.

Das Paar alarmierte daraufhin panisch die Wildrettung, welche Amy Wregg zum Haus an der Gold Coast schickte.