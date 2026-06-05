Papagei sucht Partner: Frau Schrödinger hat einen sehnlichen Wunsch
München - Graupapagei "Frau Schrödinger" wurde im April gefunden und ins Münchner Tierheim gebracht. Leider hat niemand die Vogeldame vermisst. Deshalb hofft sie nun auch ein neues, liebevolles Zuhause.
Auch über ihren Ring konnten leider keine weiteren Informationen über Frau Schrödinger herausgefunden werden – außer, dass sie Jahrgang 2014 ist.
Graupapageien können bei artgerechter Haltung bis zu 60 Jahre alt werden – Frau Schrödinger steht also gerade am Anfang ihres Lebens.
Menschen findet sie wunderbar – vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Im Tierheim vermutet man, dass die Henne früher alleine gehalten wurde und sich deshalb auf den Menschen geprägt hat.
Frau Schrödinger liebt Aufmerksamkeit und wird von Herzen gerne durchgekrault, berichten ihre Pfleger.
Außerdem zerstört sie leidenschaftlich gerne die Korkdekoration, wie sich im Tierheim herausgestellt hat.
Tierschutzverein München: Graupapagei braucht dringend Gesellschaft, um glücklich zu sein
Das Wichtigste für das sensible Tier ist Nähe. Daher wird dringend ein Artgenosse gesucht, der Frau Schrödingers Leben perfekt macht.
Bestenfalls findet sich ein einsamer Hahn im gleichen Alter, der sich nach der großen Liebe sehnt. Auch die Zusammenführung mit einem Schwarm wäre denkbar, sofern dort ein weiterer Single-Vogel lebt.
Graupapageien sind streng monogam und binden sich in der Regel ein Leben lang an einen Partner. Frau Schrödinger leidet bereits sehr unter Trennungsangst und wünscht sich deshalb schnell Anschluss bei Menschen mit einem passenden Artgenossen.
Ihr neues Zuhause kann entweder in Außenhaltung mit isolierter/beheizbarer Schutzhütte oder in einem eigenen Papageienzimmer liegen.
Alles Weitere zu den Haltungsanforderungen an die intelligenten Vögel erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000520. Hast Du ein passendes Plätzchen? Dann melde Dich zwischen 13 und 16 Uhr und lerne Frau Schrödinger bei einem Besuch kennen.
Titelfoto: Tierheim München (2)