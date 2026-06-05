Papagei sucht Partner: Frau Schrödinger hat einen sehnlichen Wunsch

München - Graupapagei "Frau Schrödinger" wurde im April gefunden und ins Münchner Tierheim gebracht. Leider hat niemand die Vogeldame vermisst. Deshalb hofft sie nun auch ein neues, liebevolles Zuhause.

Graupapagei "Frau Schrödinger" wurde bisher wohl allein gehalten und ist daher sehr auf Menschen geprägt. © Tierheim München

Auch über ihren Ring konnten leider keine weiteren Informationen über Frau Schrödinger herausgefunden werden – außer, dass sie Jahrgang 2014 ist.

Graupapageien können bei artgerechter Haltung bis zu 60 Jahre alt werden – Frau Schrödinger steht also gerade am Anfang ihres Lebens.

Menschen findet sie wunderbar – vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Im Tierheim vermutet man, dass die Henne früher alleine gehalten wurde und sich deshalb auf den Menschen geprägt hat.

Frau Schrödinger liebt Aufmerksamkeit und wird von Herzen gerne durchgekrault, berichten ihre Pfleger.

Außerdem zerstört sie leidenschaftlich gerne die Korkdekoration, wie sich im Tierheim herausgestellt hat.