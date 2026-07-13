Fundort macht fassungslos: Ausgerechnet hier wurde Katze Peanut in erbärmlichem Zustand ausgesetzt

Köln - Kaum sind die Katzen-Frühchen und ihre Mama notversorgt, stecken die Tierretter aus dem Tierheim Dellbrück schon wieder kopfüber im nächsten Schicksal. Wie konnte es nur zu dieser absurden Story kommen?

Katze Peanut wird im Tierheim Dellbrück aktuell wieder aufgepäppelt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Der Fall von Jeannie und ihren vier gesunden Kitten ist gerade erst verdaut, da steht dem Tierheim bereits die nächste Rettung bevor.

Die dreht sich diesmal um Kätzchen Peanut, die unter fragwürdigsten Umständen plötzlich im Tierheim gelandet ist.

Denn: Die Samtpfote wurde "völlig verfilzt und mit Fliegeneiern am Hinterteil" in einem Zug der Deutschen Bahn ausgesetzt und orientierungslos zurückgelassen.

Obendrein soll die tapfere Kämpferin auch noch dehydriert und extrem abgemagert gewesen sein, heißt es im neuesten Instagram-Beitrag.

Aufgrund ihres extrem durchwachsenen Zustandes gehen die Mitarbeitenden davon aus, dass es Peanut bislang alles andere als gut gehabt haben muss - Hintergründe zu ihrem bisherigen Leben und Aufenthaltsort gibt es momentan aber (noch) nicht.