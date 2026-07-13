Fundort macht fassungslos: Ausgerechnet hier wurde Katze Peanut in erbärmlichem Zustand ausgesetzt
Köln - Kaum sind die Katzen-Frühchen und ihre Mama notversorgt, stecken die Tierretter aus dem Tierheim Dellbrück schon wieder kopfüber im nächsten Schicksal. Wie konnte es nur zu dieser absurden Story kommen?
Der Fall von Jeannie und ihren vier gesunden Kitten ist gerade erst verdaut, da steht dem Tierheim bereits die nächste Rettung bevor.
Die dreht sich diesmal um Kätzchen Peanut, die unter fragwürdigsten Umständen plötzlich im Tierheim gelandet ist.
Denn: Die Samtpfote wurde "völlig verfilzt und mit Fliegeneiern am Hinterteil" in einem Zug der Deutschen Bahn ausgesetzt und orientierungslos zurückgelassen.
Obendrein soll die tapfere Kämpferin auch noch dehydriert und extrem abgemagert gewesen sein, heißt es im neuesten Instagram-Beitrag.
Aufgrund ihres extrem durchwachsenen Zustandes gehen die Mitarbeitenden davon aus, dass es Peanut bislang alles andere als gut gehabt haben muss - Hintergründe zu ihrem bisherigen Leben und Aufenthaltsort gibt es momentan aber (noch) nicht.
Tierheim Dellbrück päppelt Peanut wieder auf
Ob die Tierretter in Zukunft überhaupt ausreichend Infos über Peanut bekommen - darüber sind sie sich bislang selbst noch gar nicht so sicher. "Auf diese Frage werden wir wohl keine Antwort bekommen, ebenso wenig wie auf die Frage, was sie überhaupt in der Deutschen Bahn gemacht hat."
Statt in erbärmlichem Zustand quer durchs Land zu reisen, heißt es für Peanut ab sofort, erst einmal wieder auf die Beinchen und zu Kräften zu kommen.
Bei ihren neuen menschlichen Vermietern wird die Bahn-Katze daher erstmal auf Herz und Nieren untersucht und gesundheitlich auf den Kopf gestellt.
"Bei uns bekam sie erstmal Infusionen und dann einen neuen Haarschnitt", schreibt das Tierheim. Parallel suche man derzeit aber die Nadel im Heuhaufen und genau danach, ob irgendwer Peanut wiedererkennt und ein paar nützliche Hinweise geben könne.
"Falls uns jemand dazu Infos geben kann, sehr gerne." An eine Vermittlung der Kleinen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu denken. Mögliche Interessenten brauchen daher noch etwas Geduld.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück