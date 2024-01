Partner gesucht! Krümel wünscht sich einen Freund fürs Leben

Krümel (5) wünscht sich einen hundeerfahrenen Partner, der sie mit all ihren Ecken und Kanten liebt. © Bildmontage: Facebook/ Tierheim Delitzsch

Am 20. Juni 2018 purzelte die Schäferhündin Krümel auf die Welt. Da es ihr Schicksal seither leider nicht so gut mit ihr meinte, musste sie im Tierheim einziehen.

Das sei anfänglich nicht gerade einfach für das Hundemädchen gewesen, heißt es auf der Facebook-Seite des Tierheims.

"Mittlerweile geht es, die Leute hier sind ok, und ich mag sie. Nur Fremden traue ich am Anfang nicht so. Brauch halt Zeit, sie kennenzulernen. Weiß ja nicht, wie die so drauf sind", schreiben die Tierhelfer aus Sicht der Hündin.

Auch mit ihren Mitbewohnern könne die Fünfjährige noch nicht so viel anfangen, da diese sie aufregen würden.

Aufgrund all dieser Faktoren sei es Krümel bisher verwehrt geblieben, das Hunde-Leben so richtig kennenzulernen. Und das, obwohl sie so wissbegierig und voller Neugier sei.

Krümel will schnüffeln und entdecken! Dafür braucht sie endlich einen passenden Partner.

Für ihren Schützling wünschen sich die Delitzscher einen Hundekenner, der weiß, wie er mit Krümels Ecken und Kanten umgehen muss und ihr zeigt, wer die Hosen anhat.