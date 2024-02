Podenco Nico nach Drama-Rettung wie ausgewechselt: "Wer adoptiert 17 Jahre alten Hund?"

Erst im November vergangenen Jahres zog der Podenco samt Freundin April in die vier Wände des Tierheims in Köln-Dellbrück.

Viel Futter und Liebe haben den 17-Jährigen noch einmal so richtig aufblühen lassen. © Bildmontage: Screnshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Dazu rühren die fleißigen Helfenden nun via Instagram mächtig die Werbetrommel. "Nun wäre es Zeit, dem Tierheim Adieu zu sagen und in ein neues Leben zu starten."

Einzige Frage: "Wer adoptiert schon einen 17-jährigen Hund?" Die soll schon mehr alsbald beantwortet werden, ist sich das Tierheim sicher. "Wir können euch dieses Schätzchen einfach ans Herz legen. Nico ist sehr ruhig und bescheiden, sehr, sehr liebenswert und verschmust."

Wenn das mal nicht nach einem Sechser im Lotto - oder besser gesagt auf vier Pfoten - klingt. "Gerne geht er kleine Runden spazieren - aber am liebsten würde er wahrscheinlich neben euch auf dem Sofa liegen und sich die großen Ohren kraulen lassen."

Davon bekam der zuckersüße Podenco in der Vergangenheit nämlich viel zu wenig. Sein Ex-Besitzer überließ ihn und weitere Artgenossen weitestgehend sich selbst und später aufmerksamen Tierrettern.

"Es ist einer unserer größten Herzenswünsche, dass Nico in seinem Alter und nachdem, was er erlebt hat, noch mal richtig mit Liebe überschüttet und nach Strich und Faden verwöhnt wird." Auch das Zusammenleben mit einem anderen Hund geht den Einschätzungen des Tierheims mehr als in Ordnung.

Na, schockverliebt? Interessenten können entweder telefonisch unter 0221684926 Interesse hinterlegen oder einfach eine E-Mail ans Tierheim schicken.