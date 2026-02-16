Vermittlungs-Drama um Hund Rico: Jetzt sucht er schon sein drittes Zuhause

Köln - Hündchen Rico aus dem Tierheim Dellbrück ist offenbar vom Pech verfolgt! Der zuckersüße Vierbeiner kam zuletzt zum zweiten Mal aus einer Vermittlung zurück - inklusive unglaublicher optischer Verwandlung.

Hündchen Rico will nach den mehrfachen Tapetenwechseln nun endlich ein Zuhause für immer finden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Für die Tierretter aus Köln-Dellbrück nimmt die Saga um Rico offenbar noch kein Ende.

Denn wie es im neuesten Beitrag auf Instagram heißt, sei der kleine Mischling vor einem Monat (schon wieder) aus einer Vermittlung zurückgekommen - und das wohl zu dick!

"Als Rico im Januar aus der Vermittlung zurückkam, trauten wir unseren Augen nicht: Gerade einmal drei Monate war er weg gewesen und aus dem schlanken Terrier war ein Kugelfisch geworden", lautet die knallharte Abrechnung.

Ausschlaggebender Grund für die erneute Abgabe soll die Tatsache gewesen sein, dass Rico zu viel kläffe. Das Tierheim geht deshalb davon aus, dass man seine lautstarken Zwischenrufe versucht haben könnte mit tonnenweise Leckerchen in den Griff zu kriegen.