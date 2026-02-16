Vermittlungs-Drama um Hund Rico: Jetzt sucht er schon sein drittes Zuhause
Köln - Hündchen Rico aus dem Tierheim Dellbrück ist offenbar vom Pech verfolgt! Der zuckersüße Vierbeiner kam zuletzt zum zweiten Mal aus einer Vermittlung zurück - inklusive unglaublicher optischer Verwandlung.
Für die Tierretter aus Köln-Dellbrück nimmt die Saga um Rico offenbar noch kein Ende.
Denn wie es im neuesten Beitrag auf Instagram heißt, sei der kleine Mischling vor einem Monat (schon wieder) aus einer Vermittlung zurückgekommen - und das wohl zu dick!
"Als Rico im Januar aus der Vermittlung zurückkam, trauten wir unseren Augen nicht: Gerade einmal drei Monate war er weg gewesen und aus dem schlanken Terrier war ein Kugelfisch geworden", lautet die knallharte Abrechnung.
Ausschlaggebender Grund für die erneute Abgabe soll die Tatsache gewesen sein, dass Rico zu viel kläffe. Das Tierheim geht deshalb davon aus, dass man seine lautstarken Zwischenrufe versucht haben könnte mit tonnenweise Leckerchen in den Griff zu kriegen.
Jack-Russell-Mix Rico sucht ein neues Zuhause
Auch seine Zukunft soll demnächst deutlich stabiler aussehen. Nachdem sich sein erster Besitzer aufgrund von Krankheit schmerzlichst von Rico trennen musste und der zweite mit zu vielen Kindern und Tieren einfach nur überfordert war, schien der Sechser im Lotto schließlich im vergangenen September gefunden zu sein.
Aber: Pustekuchen. "Doch auch das sollte nicht das Richtige für ihn sein", schreibt das Tierheim, ohne genaue Gründe zu nennen.
Schon sehr bald soll Rico erneut das Tor zum Tierheim hinter sich ins Schloss fallen hören, um endgültig und ein für alle Mal in ein schönes, neues Zuhause einzuziehen.
Geht es nach den Vorstellungen des Tierheims, soll Rico bei "hundeerfahrenen Menschen" einziehen, "die ihn so nehmen, wie er ist."
Ein erstes Kennenlernen mit Rico kann entweder telefonisch unter 0221684926 oder per E-Mail an [email protected] vereinbart werden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück