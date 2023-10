Polizei soll Hund retten: Doch vor Ort erwartet sie ein ganz anderes Tier

Essex (England) - Dieser Irrtum lässt sich wunderbar vom Englischen ins Deutsche übersetzen: Mitte September wurde die Polizei von Essex von einem aufgeregten Zeugen alarmiert, weil er einen "Hund" in Not an der Themse beobachtet hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Statt eines Hundes lag dort nämlich ein kleiner Seehund. Die Schlussfolgerung der Retter: In seiner Aufregung hatte der Zeuge statt "sea-dog" (See-Hund), schlicht "dog" (Hund) gesagt.