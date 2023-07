24.07.2023 14:50 1.049 Polizisten ganz erstaunt, als sie sehen, was auf der Straße herumhüpft

Polizisten entdeckten ein Känguru am Montag in einem Feld bei Hollabrunn in Niederösterreich. Zum Glück konnte das Beuteltier eingefangen werden.

Hollabrunn (Österreich) - Da staunten Polizisten aber nicht schlecht! Polizisten gelang es, das entlaufene Känguru einzufangen. © Bildmontage: 123RF/lukassek/LPD, NÖ/APA/dpa Polizisten entdeckten ein Känguru am Montag in der Nähe eines Feldes bei Hollabrunn in Niederösterreich, wie die Behörden berichteten. Es sei betäubt und nach veterinärmedizinscher Versorgung dem Betreiber einer Kängurufarm übergeben worden. Das Beuteltier war erstmals am Sonntag auf einer Landstraße gesichtet worden. Inzwischen sei auch der Tierbesitzer ermittelt worden. Es werde nun geprüft, ob er das in Australien heimische Tier legal besessen habe, sagte ein Polizeisprecher.



Titelfoto: Bildmontage: 123RF/lukassek/LPD NÖ/APA/dpa