Polizisten staunen nicht schlecht, als sie sehen, was sich auf der Rückbank eines Autos befindet

Dieser Anblick bot sich den Beamten der Wache Geilenkirchen nicht alle Tage. © Kreispolizeibehörde Heinsberg

Wie die Polizei am Montag mitteilte, suchte ein Mann vergangenen Freitag um kurz nach 9 Uhr die Polizeiwache Geilenkirchen auf und erzählte, dass sich ein süßes Kälbchen auf der Rücksitzbank seines Fahrzeugs befindet.

Bei dem Anblick des niedlichen Tieres staunten die Kollegen der Wache nicht schlecht, hieß es in der Pressemitteilung.

Der Mann erklärte, dass er in der Nähe des Loherhofs das hilflose Kalb in einem Wassergraben gefunden habe. Weil es sich offensichtlich aus der dieser misslichen Lage nicht selbst befreien konnte, rettete der Unbekannte das Jungtier und lud es kurz danach in sein Auto ein, da er keinen Besitzer vor Ort ausfindig machen konnte.

Mit dem Kalb machte er sich ganz vorsichtig auf den Weg zur Polizeiwache. Mit Hilfe der Beamten konnte der Halter des Kälbchens schließlich ermittelt werden.