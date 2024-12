Putziger Rottweiler-Mix allein gelassen: Wer rettet diesen kleinen Racker?

"[V]ielleicht wollte ihn jemand loswerden? Wir werden es wohl nie erfahren", schreibt das Tierheim. Schon bald soll Enzo deshalb auf die Reise gehen und in ein neues Zuhause einziehen.

Im Mittelpunkt: Hündchen Enzo! Der wurde nämlich laut einer Zeugin bei einem Spaziergang in Erftstadt gefunden. Von unglücklichen und traurigen Besitzern fehlt hingegen jede Spur ...

Der zuckersüße Schwerenöter muss laut Tierheim noch einiges lernen. © Bildmontage: Screenshot/Homepage/Tierheim Bergheim

Denn: Der kleine, schwarz-braune Blitz ist überhaupt nicht ausgelastet. "[U]nd so ist er bei den Spaziergängen einmal ziemlich außer Rand und Band."

Künftig soll sich der Charmeur abseits der Großstadt bei Rottweiler-Fans austoben können, die dem Kerlchen jede Menge Zeit und Liebe schenken.

Außerdem muss Enzo noch eine Menge lernen. "Enzo kann noch nichts, weiß noch nichts - aber er ist sicher bereit, alles ganz schnell zu lernen", erklärt das Tierheim.

Anfragen wie "Was kostet der Hund?" oder "Ist der Hund noch da?" kann und will das Tierheim Bergheim nicht beantworten. Einzig und allein ernsthaft Interessierte kommen für eine Vermittlung infrage.

Ernst gemeinte Anfragen zu Enzo nehmen die Tierretter per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de entgegen. Aber Achtung: In Nordrhein-Westfalen gelten besondere Auflagen zur Haltung eines Rottweilers - informiert Euch darüber lieber direkt.