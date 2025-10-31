Rettung in letzter Sekunde: Zwei Hunde und eine Katze aus Horror-Wohnung befreit!
Berlin - Dank aufmerksamer Zeugen und schnellem Eingreifen der Tierärzte konnten am 30. Oktober zwei Hunde und eine Katze aus qualvoller Haltung in Treptow-Köpenick gerettet werden.
Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte die Veterinäraufsicht, nachdem sie die Hunde seit Monaten nie vor der Wohnung gesehen und nachts immer wieder Bellen gehört hatte, wie das Bezirksamt mitteilte.
Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht in erschreckender Weise.
Die Tiere waren in katastrophalem Zustand: kein Futter und kein Wasser. Einer der Hunde war völlig abgemagert. Der zweite Hund und die Katze waren ebenso stark unterernährt.
Beide Hunde hatten überlange, teilweise verdrehte Krallen, Muskelschwund und ein auffälliges Verhalten - deutliche Zeichen jahrelanger Vernachlässigung.
Auch die hygienischen Zustände in der Wohnung waren katastrophal und unzumutbar. Die drei Tiere wurden sofort in Sicherheit gebracht.
Trotz voller Belegung wurde kurzfristig Platz für die vernachlässigten Tiere in einer Tiersammelstelle geschaffen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa