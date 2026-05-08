Nach jahrelanger schlechter Haltung: Flauschball Tamir braucht endlich Sicherheit

Eilenburg - Zusammen mit 15 weiteren Katzen wurde Tamir in Eilenburg aus schlechter Haltung gerettet. Nun sucht er endlich die Geborgenheit, die er verdient hat.

Der flauschige Tamir braucht ein Zuhause, in dem er Vertrauen fassen kann. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

"Was geblieben ist, ist ein vorsichtiger, zurückhaltender Kater, der bisher vermutlich nur wenig positiven Kontakt zu Menschen hatte", berichten die Tierhelfer in einem Facebook-Post.

Leider habe der vier Jahre alte Tamir in seinem bisherigen Leben noch keine schönen Erfahrungen sammeln dürfen.

Stattdessen lebte er mit ganzen 15 weiteren Katzen unter ziemlich prekären Bedingungen. Die Folge dessen habe man ihm unter anderem an seinem Fell ansehen können: "Sein Fell war bei seiner Ankunft so stark verfilzt, dass wir ihn zunächst komplett scheren mussten", so die Pfleger.

Damit der Persermischling von vorn beginnen kann, sucht das Tierheim nach einem passenden Zuhause. Dabei sei wichtig, dass seine zukünftigen Besitzer keinen Schmuse-Kater erwarten. "Er braucht Menschen, die nichts von ihm erwarten – außer, dass er einfach Tamir sein darf."