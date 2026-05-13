Braune Knopfaugen und jede Menge Liebe: Wer schenkt Hündin Vicky ein neues Leben?

Köln - Das Tierheim Dellbrück sucht ein neues Zuhause für Hündin Vicky! Wer kennt sich mit Vierbeinern der Rasse Malinois aus und hat noch einen Platz frei?

Malinois-Hündin Vicky sehnt sich nach einem neuen liebevollen Leben außerhalb des Tierheims. © Bildmontage: Homepage/Tierheim Dellbrück

Um diese Fragen dreht sich einer der neuesten Beiträge des Tierheims auf Instagram, in dem die drollige Vierbeinerin ausführlich vorgestellt wird.

Anders als unmittelbar nach ihrem unfreiwilligen Einzug in einen der freien Zwinger hat sich Vicky inzwischen schon an den Tierheim-Alltag gewöhnt - auf Dauer will sie trotzdem nicht bleiben.

"Ach Vicky, es tut uns wirklich leid, dass du bei uns gelandet bist. Gerade für unruhige, energiegeladene Hunde wie dich bedeutet das Tierheim viel, viel Stress", schreiben die Tierretter.

Gezeigt hat sie das durch Knurren und Zähnefletschen, deutet das Tierheim an. "Das ist dein gutes Recht, wir konnten dir ja schlecht erklären, dass wir es gut mit dir meinen."

Ihr die Angst genommen haben schließlich unter anderem ehrenamtliche Gassigängerinnen oder Kollegen des Tierheims.

Überhaupt erst im Tierheim gelandet war Vicky durch die Erkrankung ihres ehemaligen Besitzers. Infolge einer Sicherstellung in ihrem alten Zuhause kam die knapp sechs Jahre alte Hündin schließlich nach Dellbrück.