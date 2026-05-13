Braune Knopfaugen und jede Menge Liebe: Wer schenkt Hündin Vicky ein neues Leben?
Köln - Das Tierheim Dellbrück sucht ein neues Zuhause für Hündin Vicky! Wer kennt sich mit Vierbeinern der Rasse Malinois aus und hat noch einen Platz frei?
Um diese Fragen dreht sich einer der neuesten Beiträge des Tierheims auf Instagram, in dem die drollige Vierbeinerin ausführlich vorgestellt wird.
Anders als unmittelbar nach ihrem unfreiwilligen Einzug in einen der freien Zwinger hat sich Vicky inzwischen schon an den Tierheim-Alltag gewöhnt - auf Dauer will sie trotzdem nicht bleiben.
"Ach Vicky, es tut uns wirklich leid, dass du bei uns gelandet bist. Gerade für unruhige, energiegeladene Hunde wie dich bedeutet das Tierheim viel, viel Stress", schreiben die Tierretter.
Gezeigt hat sie das durch Knurren und Zähnefletschen, deutet das Tierheim an. "Das ist dein gutes Recht, wir konnten dir ja schlecht erklären, dass wir es gut mit dir meinen."
Ihr die Angst genommen haben schließlich unter anderem ehrenamtliche Gassigängerinnen oder Kollegen des Tierheims.
Überhaupt erst im Tierheim gelandet war Vicky durch die Erkrankung ihres ehemaligen Besitzers. Infolge einer Sicherstellung in ihrem alten Zuhause kam die knapp sechs Jahre alte Hündin schließlich nach Dellbrück.
Tierheim Dellbrück sucht Malinois-Kenner
Stattdessen liegt der Fokus aktuell darauf, den Lebensmut von Vicky zu fördern und die Fellnase auf eine Vermittlung vorzubereiten.
"Nun heißt es für uns, die richtigen Menschen für dich zu finden", lautet die klare Devise für die kommenden Wochen.
Dass diese Aufgabe aber aufgrund ihrer quirligen Rasse nicht allzu einfach sein wird, ist den Tierrettern bewusst, "[...] denn ein Mali ist nun mal kein Schoßhündchen." Obendrein habe Vicky noch ein paar "Special Effects", die ihre zukünftigen Besitzer kennenlernen müssen.
Die Hoffnung aufgeben kommt aber weder für Vicky noch ihre aktuellen Vermieter infrage. "Wir werden das schaffen [...] und jemanden finden, der zu dir passt und dich wieder glücklich macht."
Verknallte Interessenten können das Tierheim Dellbrück sowohl telefonisch als auch per E-Mail kontaktieren und ein Kennenlernen mit Vicky vereinbaren.
Titelfoto: Bildmontage: Homepage/Tierheim Dellbrück, Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück