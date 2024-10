Springt 'ne Kuh ausm Transporter: Polizei kommt auf witzige Idee

Ob die Kuh die Situation genauso beschrieben hätte? © Kreispolizeibehörde Unna

Das Tier büxte am Mittwochmorgen nämlich am Westhofener Kreuz (A1 und A45) im Kreis Unna aus.

In der Mitteilung der Polizei, aus Sicht des Vierbeiners geschrieben, heißt es, dass die Kuh bei einem Bremsmanöver von einem Tiertransporter verloren gegangen sei.

"Mein Transportfahrer war mit mir unterwegs, keinen Plan, wo er mit mir hinwollte..... Auf jeden Fall dachte ich, ich könne mich vor Ort mal umschauen, und stiefelte raus aus dem Transporter und zack ging's ab ins saftige Grün in Richtung Schwerte."

Danach sei es hektisch um sie geworden, denn jede Menge Blaulicht stellte sich der Kuh entgegen, damit "ich nicht wieder zurück auf die Autobahn laufe und dort Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringe".

Aber der Wiederkäuer sei "ja nicht lebensmüde" und blieb daher auf einem Grünstreifen am Pendlerparkplatz an der Ruhrtalstraße in Höhe der Autobahn stehen.