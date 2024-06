Stark am Ball und ein richtiger Riecher: Ist das unser neues EM-Orakel?

Frankfurt am Main - Die Fußball-EM in Deutschland ist nur noch wenige Tage entfernt. Natürlich darf da auch ein neues, tierisches Orakel nicht fehlen. Der Zoo in Frankfurt am Main hat seinen persönlichen Favoriten für diese Rolle bereits gefunden.

Zielsicher dribbelte Pinselohrschwein Abby (r.) in Richtung des deutschen Tores und prophezeite damit vorzeitig den Testspiel-Sieg der DFB-Elf. © Screenshot: Instagram/zoofrankfurt

In einem Instagram-Clip vom vergangenen Wochenende haben die Pfleger des Tiergartens in der hessischen Bankenstadt einen genaueren Einblick in das Gehege der Pinselohrschweine geworfen. Doch beim bloßen Beobachten blieb es nicht lange.

Kurzerhand flogen zwei gelbe Bälle in Richtung der süßen Vierbeiner, die sich zunächst aber noch nicht so richtig mit dem runden Spielgerät anfreunden wollten. Allzu lange sollte es schließlich aber nicht dauern, bis Pinselohrschwein-Dame Abby sich ein Herz fasste und kurzerhand mit dem Ball am Fuß munter drauf los dribbelte.

Um die Orakel-Fähigkeiten der buschigen Zeitgenossen zu testen, wurden an Stöcken zudem zwei Fahnen aufgehängt - in diesem Falle die deutsche sowie die griechische. Grund hierfür war das zu diesem Zeitpunkt noch bevorstehende letzte Testspiel der Nationalelf gegen die Auswahl aus der Ägäis.

Während sich Mitbewohnerin Helene noch schwer tat, fasste sich Abby auch in diesem Fall als erste ein Herz und bugsierte das gelbe Spielzeug gekonnt durch das mit der Deutschland-Flagge geschmückte Tor.

Wie sich wenige Stunden später herausstellen sollte, lag sie mit ihrem Tipp vollkommen richtig: Am Ende siegte die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) mit 2:1 gegen Griechenland.