Streuner-Hündin findet endlich ein Zuhause: Was sie dann tut, berührt so viele

Golden Retriever "Kit" kann nach seiner Rettung von der Straße kaum aufhören zu lächeln. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/hangingwith_henry

Lindsay Paluba aus dem amerikanischen Charlotte wollte eigentlich keinen weiteren Hund mehr. Bei ihr zu Hause lebten bereits drei andere Vierbeiner und sie dachte, ihre Familie wäre komplett.

"Dann sah ich Kit", erinnert sich die US-Amerikanerin. Die etwa zehn Jahre alte Golden-Retriever-Hündin war von der Organisation "Tattered Paws and Golden Hearts" in der Türkei von der Straße gerettet worden und war in einer schlimmen Verfassung.

Die Hündin war "extrem untergewichtig" und hatte "schreckliche Hautprobleme", erklärt Lindsay auf ihrer Instagram-Seite. "Ihre Vorderzähne waren so abgenutzt, dass sie alle entfernt werden mussten."

Sie vermutet, dass der Vierbeiner einst in der Türkei zu Zucht-Zwecken gehalten wurde und dann "weggeworfen" wurde, sobald er "ihren Zweck nicht mehr erfüllte".

Bei Lindsay und ihren Hunden fand Kit schließlich Anfang Juni ein liebevolles Zuhause. "Ich war Hals über Kopf in ihre Bilder verliebt", so ihre neue Besitzerin.

Und die Hündin schien sich auch direkt bei ihr wohlzufühlen.