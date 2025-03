Süßer Mischling aus diesem Grund abgegeben: Bekommt Pepe eine weitere Chance?

Mischling Pepe (2) aus dem Berliner Tierheim sucht nach einem Zuhause für immer. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Pepe wird von seinen Tierpflegern als ein freundlicher, aktiver Hund mit gutem Grundgehorsam beschrieben.

Der Zweijährige ist ein kluger und lernwilliger Mischling, der beschäftigt werden möchte.

Jedoch benötigt Pepe Menschen, die ihn zu führen wissen. Denn anfangs ist Pepe noch verunsichert und sehnt sich nach Orientierung und Halt durch klare Regeln.

Allein zu bleiben fällt dem Mischling schwer. Das zeigt er, indem er bellt. Aus diesem Grund wurde Pepe von seiner vorherigen Halterin ins Tierheim abgegeben. Daher ist es besonders wichtig, dass der kleine Kerl in seinem künftigen Zuhause am Alltag seines Menschen teilhaben kann und so wenig wie möglich auf sein künftiges Frauchen oder Herrchen warten muss.

Zeit und Geduld sind notwendig, damit die Fellnase Vertrauen fassen kann. Doch ist das Eis erst einmal gebrochen, freut sich Pepe auf gemeinsames Training und Unternehmungen mit seiner Bezugsperson.