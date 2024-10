Süßer Pudel mit Knopfaugen landet nach Fiasko im Tierheim: Wer rettet diesen Kleinen?

Apricotpudel Tommy sehnt sich nach einer eher schwierigen Zeit nach einem neuen Zuhause. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Mit der Überschrift "Orange Überraschung am Abend" leitet das Tierheim am Mittwoch in den neuesten Notfall ein.

Im Mittelpunkt: ein zuckersüßer Apricotpudel!

Der wurde erst vor Kurzem Teil einer glücklichen Familie, ehe diese wegen kompletter Überforderung aber die Segel strich und den Vierbeiner im Tierheim abgab.

"Sich aufzuregen lohnt sich weder für uns noch für euch (also bitte verschont die Kommentare)", erklärte das Tierheim und setzte kritischen Stimmen prompt den Kommentare-Maulkorb an.

Vielmehr gehe es ab sofort darum, für den kleinen Racker ein geeignetes und im Idealfall langjähriges Zuhause zu finden. Dieses Unterfangen dürfte zwar angesichts des putzigen Aussehens des Pudels nicht allzu schwer sein.

Trotzdem stellt das Tierheim ein paar wichtige Anforderungen an neue Besitzer!