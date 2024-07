Gorilla-Baby hatte schweren Start ins Leben: Gibt es für den putzigen Fellball doch ein Happyend?

Das Baby kam vergangene Woche zur Welt. Es hat noch keinen Namen. © Rachel Vass/Woodland Park Zoo

Nach Monaten des Wartens und Bangens brachte Gorilladame Akenji vergangene Woche im Woodland Park Zoo von Seattle ihr erstes Baby zur Welt - einen Jungen, berichtet der Zoo. Der Kleine wog bei der Geburt fast zwei Kilo, ist putzmunter und kerngesund.

Dann die traurige Gewissheit: Die Gorilla-Mama hat ihr Baby nicht akzeptiert! Akenji zeige keine angemessenen mütterlichen Verhaltensweisen, teilten die Pfleger mit. Eine Stunde nach der Geburt habe man interveniert und das Baby von seiner Mutter deswegen getrennt - zu groß war die Gefahr für das Neugeborene.

Rund um die Uhr wird der Kleine seitdem von Menschen betreut: Die Pfleger füttern ihn mit der Flasche, trösten ihn und halten ihn warm. Zwischen den Fütterungen liegt der kleine Gorilla in einem Bett aus Heu, ganz in der Nähe seiner Mutter, um Bindung zu ermöglichen. Doch auch Tage nach der Geburt zeigt die Gorilladame kein Interesse an ihrem Nachwuchs.

Inzwischen ist Akenji wieder ins Gehege zu ihrer Familie und den anderen Gorillas zurückgekehrt, doch die Pfleger wollen noch nicht aufgeben. Nun ruhen alle Hoffnungen auf Kwame, dem fürsorglichen Silberrücken der Gruppe.