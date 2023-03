Witziges Zoo-Erlebnis: Kleiner Junge verliert geliebte Nuckel-Flasche, Affe hat raffinierte Idee

Ein kleiner Junge (1) lässt sein Fläschchen im Zoo fallen, der "Menschen-Gegenstand" kullert genau vor das Orang-Utan-Gehege und bringt ein kluges Äffchen auf eine Idee. © TikTok/cashinthecity

TikTokerin CaShawna Wright filmte die kuriose Szene Mitte Februar im Zoo von LA.

"Es war das erste Mal, dass ich mit meinem Sohn Cruse im Zoo war", sagte die junge Mutter dem Portal Yahoo! Life. Mit dabei: CaShawnas beste Freundin.

Nach einem langen Tag in dem Tierpark wollte die wieder nach Hause. "Als wir den Zoo verlassen wollten, haben wir uns verlaufen. Aber wir wollten noch zu den Gorillas", erinnert sich die junge Mutter.

Bei den Orang-Utans hielten die drei dann aber doch an. Denn die putzigen Menschenaffen sorgten just in diesem Moment für reichlich Erheiterung unter den Zoobesuchern. "Die Orang-Utans bumsten sich gegenseitig", erläutert CaShawna kichernd.

Doch dann, oh Schreck: Cruse ließ seine geliebte Nuckel-Flasche in das Wasserbecken vorm Orang-Utan-Gehege fallen! Die liebestollen Affen lenkten den Einjährigen wohl etwas zu sehr ab.

Die Freundin verständigte das Zoopersonal wegen des kleinen Missgeschicks - die junge Mama blieb mit ihrem Söhnchen derweil zurück. "Ich hätte nie erwartet, was als Nächstes passieren würde", sagte CaShawna.

Denn das fallen gelassene Fläschchen blieb nicht lange unbemerkt. Schnell unterbrachen die liebestollen Affen ihr munteres Treiben und kamen auf eine Idee. CaShawna fing mit ihrem Handy an zu filmen ...