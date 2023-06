Tägliche Yoga-Stunden für Zoo-Elefanten: Eine Dickhäuterin leistet Besonderes!

Elefantendame Tess (40) absolviert ihr tägliches Yoga-Programm, in dem sie ihre Vorderbeine dehnt und einen Handstand vollführt. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/chroncom

Wo andere nur ein Bein heben, macht Elefantendame Tess (40) sogar regelrechte Handstände! Wie die Zeitung New York Post berichtet, ist sie in der Lage ihren massiven Körper nur mit ihren Vorderbeinen abzustützen - was mittlerweile Teil ihrer täglichen Routine geworden ist.

Mit der Fähigkeit, fast 3000 Kilogramm auf nur zwei Beinen zu stemmen, gehört sie zu den flexibelsten Elefanten der Herde des Zoos von Houston.

Kristen Windle, die Elefantenmanagerin des Zoos erklärte, dass kleine "Yoga-Einheiten" von etwa 30 Sekunden am Tag, wichtig seien, um die Gelenke der Tiere zu lockern, die den Großteil des Tages stehend verbringen.

Ältere Elefanten bekommen oft auch zwei Einheiten täglich, wozu auch Tess gehört. Der älteste Elefant des Zoos ist der 54-jährige Methai, der unter Arthritis leidet und sich deshalb langsamer und schwerfälliger bewegt, als der Rest seiner Herde.

Laut der Tierschutzorganisation PETA haben Elefanten in freier Wildbahn eine Lebenserwartung von 60 bis 70 Jahren, in Gefangenschaft werden sie jedoch oft nur halb so alt.