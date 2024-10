Tier lässt Experten rätseln: Was ist das?

Portland (Oregon) - Dieses ungewöhnliche Tier hält die Menschen in Portland, Oregon, in Atem. Vor allem stellt sich die Frage, worum es sich dabei handelt? Gesichtet wurde die Fellnase erstmals am 9. Oktober von Richard Melling (64) und seiner Frau nahe der Sellwood Bridge. Zum Glück machte der US-Amerikaner ein Video von dem Vierbeiner, gab dem Magazin Oregon Live kürzlich ein Interview.