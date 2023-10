Traurigster Tierheim-Bewohner: Jolly Joker findet einfach keine neue Bleibe

Bergheim - Während Hunde und Katzen die beliebtesten Tiere in Tierheimen sind, hat für den kleinen Jolly Joker keiner einen zweiten Blick übrig. Daher sucht das Heim in Bergheim bei Köln nun dringend ein neues Zuhause für den Kleinen.

"Also: der einsame Jolly Joker sucht ein Zuhause bei netten Mäusefans, die ihn für den Rest seines Lebens nach Strich und Faden verwöhnen", hoffen die Pfleger aus Bergheim, eine neue Bleibe für das Tier zu finden.

Die weiße Maus wurde - unglaublich, aber dennoch wahr - in einem Honigglas in einem Treppenhaus ausgesetzt. "Glücklicherweise wurde er gefunden und zu uns gebracht", danken die Tierheimpfleger.

"Dies ist unser kleinster Bewohner - und unser traurigster zugleich", schreiben die Pfleger des Tierheims in ihrem neuesten Instagram-Beitrag, um auf dieses niedliche Tier aufmerksam zu machen.

Aktuelle wohne die Maus alleine in einem Gehege, wolle aber in Zukunft nicht mehr alleine leben, "sondern er wünscht sich Mäusefreunde, die mit ihm nicht nur Napf und Bett teilen, sondern ihn auch endlich wieder zum Lachen bringen."

Durch den Instagram-Beitrag hofft das Tierheim Bergheim bei Köln, nun endlich eine neue Bleibe für Jolly Joker zu finden.

Also solltet Ihr Interesse an der weißen Maus haben, meldet Euch telefonisch unter 022714824124, per E-Mail oder über das Kontaktformular bei den Mitarbeitern des Heims.