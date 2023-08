Tierheim freut sich: "Es gibt sie wirklich, die Wunder"

Daher sei seine Haltung an gewisse Auflagen geknüpft. Draußen müsse er zum Beispiel an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen. "Seine Vermittlungschancen hat das leider absolut geschmälert."

Der Vierbeiner macht es sich gerne auf der Couch gemütlich. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim__troisdorf

"Gismos Menschen haben von Anfang an nicht den Maulkorb gesehen, sondern das, was dahinter steckt: Ein wunderbarer Hund, der so gelehrig ist, gefallen und vor allem endlich ankommen wollte", so die Mitarbeiter des Tierheims Troisdorf weiter.

Haltergenehmigung und Auflagen stellten zu keiner Zeit ein Hindernis dar. "Wir sind unendlich glücklich, dass Gismo diese große Chance bekommen hat und endlich SEINE Familie gefunden hat. Hunde sind so viel mehr als ein Maulkorb oder Auflagen."

Zum Abschluss richteten die Pfleger noch Abschiedsworte an die Fellnase, die viele Jahre im Tierheim verbracht hatte: "Lieber Gismo, wir wünschen dir, deinen Menschen und deiner Hundefreundin alles erdenklich Gute. Feiert gemeinsam das Leben und das am besten täglich."