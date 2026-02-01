Tierheim geschockt! Süße Katze an finsterem Ort ausgesetzt und allein gelassen

Köln - Mit einer mysteriösen Geschichte auf dem Buckel ist neulich Katze Liv im Tierheim Dellbrück eingezogen. Was ist diesem zarten Kätzchen zuvor passiert?

Da Katze Liv durch ihre zahme Art auffällt, gehen die Tierretter davon aus, dass sie zuvor in einem Haushalt gelebt hat. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Mit dieser entscheidenden Frage schlagen sich aktuell auch die Tierretter herum.

Denn wie das Tierheim im neuesten Instagram-Beitrag erklärt, habe man keinerlei Ahnung, was Liv zuletzt habe durchmachen müssen.

Denn: Die schwarz-weiße Vierpfotlerin wurde völlig herzlos sich alleine überlassen und im Container einer Recyclingfirma ausgesetzt. "Unglaublich, aber wahr", fassen die Mitarbeitenden den Schock zusammen.

Tatsächlich sei Liv aber trotz der verachtenden Umstände völlig zutraulich und überhaupt nicht aggressiv gewesen. "Da sie sehr zahm ist, können wir uns kaum vorstellen, dass sie eine Straßenkatze ist."

Heißt: Sie muss offenbar aus ihrem zu Hause herausgerissen und einfach ausgesetzt worden sein.