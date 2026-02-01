Tierheim geschockt! Süße Katze an finsterem Ort ausgesetzt und allein gelassen
Köln - Mit einer mysteriösen Geschichte auf dem Buckel ist neulich Katze Liv im Tierheim Dellbrück eingezogen. Was ist diesem zarten Kätzchen zuvor passiert?
Mit dieser entscheidenden Frage schlagen sich aktuell auch die Tierretter herum.
Denn wie das Tierheim im neuesten Instagram-Beitrag erklärt, habe man keinerlei Ahnung, was Liv zuletzt habe durchmachen müssen.
Denn: Die schwarz-weiße Vierpfotlerin wurde völlig herzlos sich alleine überlassen und im Container einer Recyclingfirma ausgesetzt. "Unglaublich, aber wahr", fassen die Mitarbeitenden den Schock zusammen.
Tatsächlich sei Liv aber trotz der verachtenden Umstände völlig zutraulich und überhaupt nicht aggressiv gewesen. "Da sie sehr zahm ist, können wir uns kaum vorstellen, dass sie eine Straßenkatze ist."
Heißt: Sie muss offenbar aus ihrem zu Hause herausgerissen und einfach ausgesetzt worden sein.
Tierheim Dellbrück froh über Rettung von Katze Liv
"Wie sie dorthin gelangte, weiß nur sie selbst", heißt es auf Instagram. Nähere Details darüber, wie lange Liv in dem dunklen Container ausharren musste, sind nicht bekannt.
Stattdessen sind Tier und Mensch inzwischen einfach nur froh, dass Liv es mittlerweile ins Tierheim geschafft hat und dort aktuell aufgepäppelt wird, um die jüngsten Erfahrungen so schnell wie möglich aus dem Gedächtnis zu streichen.
"Was auch immer dort passiert ist, wir haben sie Liv getauft und kümmern uns nun um die Süße."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück