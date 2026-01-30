Als "Fundtier" abgegeben – dabei hatte man Rajan einfach nicht mehr gewollt

Wittenberg - Kater Rajan kam als vermeintliches Fundtier im Tierheim Wittenberg unter. Traurigerweise fanden die Helfer heraus, dass es ihn aus ganz anderen Gründen zu ihnen geführt hatte.

Die Tierpfleger gehen davon aus, dass Bengalen-Mix Rajan in seinem vorherigen Zuhause wenig Zuneigung erfahren hat. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Seit Montag wohnt Rajan nun schon im Tierheim Wittenberg. Wie die Pfleger auf Facebook berichten, befinde sich der angeblich herrenlose Bengalen-Mix derzeit auf der Quarantänestation.

"Dabei war ich nie wirklich verloren", schreiben sie aus Sicht des Katers. "Man hatte mich einfach als angebliches Fundtier dagelassen. Ohne Zettel mit meinem Namen. Ohne Erklärung. Ohne einen Blick zurück."

Weshalb man diese verantwortungslose Entscheidung traf und sich entschloss, den hübschen Kater auf diese Weise loszuwerden, können die Wittenberger nur mutmaßen. Doch das Wieso sei vorerst Nebensache. An erster Stelle stehe derzeit das Wohlbefinden des Katers. Da er weder gechippt, geimpft, noch kastriert sei, gehen die Helfer davon aus, dass Rajan, wie er ab sofort heißt, bisher generell wenig Fürsorge bekommen hat.

Im Tierheim bekommt der kleine König von Futter über Medizin bis hin zu umfangreichen Streicheleinheiten alles, was sein Herz begehrt, sodass er schon bald wieder durchstarten kann.