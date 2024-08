Tierheim nimmt verstörte Kleintiere auf, Follower flippen aus: "Menschheit ist verloren"

Köln - Was diese kleinen Seelen durchgemacht haben müssen! Das Tierheim Dellbrück ist seit dem heutigen Sonntag um sechs neue Bewohner reicher. Es steckt allerdings eine traurige Geschichte dahinter.

Nach ihrer Rettung mussten sich die Wachteln erst einmal im Tierheim akklimatisieren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Über Instagram nahmen die Tierretter am eigentlich sonst so heiligen Sonntag Kontakt zu ihren Fans auf, um ihnen die neuesten Pflegefellchen zu präsentieren.

Neben einem Fundhund und einer Fundkatze nennen auch sechs kleine, putzige Wachteln das Tierheim ab sofort ihr (vorübergehendes) Zuhause.

Allerdings ist die Geschichte hinter ihrer Einlieferung alles andere als süß und putzig. In einem kurzen Lagebericht teilte das Tierheim nämlich mit, dass das Sextett in einem Karton nahe einem Angelteich in Rath-Heumar ausgesetzt und völlig allein gelassen wurde.

Wie die Tierchen schließlich auf der "Schäl Sick" gelandet sind, teilten die Mitarbeitenden ihrer mitfühlenden Community aber nicht mit.