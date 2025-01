Tierheim startet emotionalen Aufruf: Gibt es für diese Hündin bald ein Happy End?

Köln - Topfit, pfiffig und jede Menge Hummeln im Hintern. So ist das neueste Schicksal auf vier Pfoten aus dem Tierheim Dellbrück zu beschreiben. Deshalb sucht Speedy nun rasch ein neues Zuhause bei ihrem persönlichen "perfect match".

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat sich Speedy inzwischen aber an den Alltag gewöhnt und genießt die Aufmerksamkeit der Tierretter.

Die herausgestreckte Zunge gehört bei der Achtjährigen fast schon zum guten Ton. © Bildmontage: Homepage/Tierheim Dellbrück

Lust auf einen längeren Aufenthalt im Zwinger hat sie trotzdem nicht. Deshalb suchen das Tierheim und Speedy selbst nun nach geeigneten Menschen, die sich gut mit ihrer Rasse auskennen.

"Trotz meiner acht Jahre bin ich noch sehr gut zu Fuß und sehne mich nach Menschen, die mit mir lange Spaziergänge machen, Stöckchen werfen und Ruhe in mein Leben bringen."

Vom Stöckchenholen kriegt die energiegeladene Fellnase übrigens kaum genug. "[...] Sie ist ein Stöckchen-Junkie und schleppt gerne das eine oder andere Holz mit sich herum", beschreibt das Tierheim die flauschige Bewohnerin.

Alles, was sie will, ist, endlich wieder glücklich zu sein und nach durchwachsener Vergangenheit das Leben als Hund zu genießen.

Um Speedy ein neues Leben zu ermöglichen, können Interessenten per Telefon unter 0221684926 oder per E-Mail an info@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit dem Tierheim aufnehmen.