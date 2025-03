Tierheim teilt blutverschmiertes Eichhörnchen und rätselt über Herkunft

"Dort versorgt sie es mit allem, was es braucht und steht in ständigem Austausch mit der 'Fachfrau' in der Pflegestation."

Ganz so schlecht wie auf den Fotos angenommen geht es dem Eichhörnchen aber offenbar doch nicht.

Denn: In einem kurzen Update auf Instagram ist zu sehen, wie der kleine Racker kräftig an einer Nuss herumknabbert, um so zu alter Stärke zu finden. Ein ausführlicheres Update will das Tierheim in den kommenden Tagen liefern.