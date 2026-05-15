Tierheim erlebt dicken Schock: Hund Benni schwängert eigene Schwester

Köln - Pünktlich zum Vatertag hat das Tierheim Dellbrück eine Überraschung der anderen Art bekommen. Ausgerechnet die beiden jüngsten Neuzugänge sind daran schuld ...

Wussten die Ex-Besitzer von Hund Benni womöglich über die Inzucht Bescheid und haben die beiden deshalb abgegeben? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Mit dem Foto von Vierbeiner und Schwerenöter Benni und Details, die es wirklich in sich haben, hat sich das Tierheim am Donnerstag bei den mehr als 80.000 Followern auf Instagram gemeldet.

Zusammen mit seiner Schwester Kira war Benni jüngst im Tierheim abgegeben worden - den genauen Grund haben die Tierretter aber nicht verraten.

Das könnte daran liegen, dass man schon gleich zu Beginn eine unangenehme Befürchtung hatte. "Als der Rüde zusammen mit seiner Schwester bei uns abgegeben wurde, versicherte man uns, dass zwischen den beiden 'nichts gelaufen' sei."

Dann die faustdicke Überraschung: Oh, doch! "Das Ultraschallbild erzählt jedoch eine andere Geschichte", heißt es im neuesten Beitrag.

Tatsächlich scheint Kira von ihrem eigenen Bruder gedeckt und geschwängert worden zu sein.

Statt gemeinsamem Akklimatisieren sind die Geschwister inzwischen voneinander getrennt worden.