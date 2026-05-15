Tierheim erlebt dicken Schock: Hund Benni schwängert eigene Schwester
Köln - Pünktlich zum Vatertag hat das Tierheim Dellbrück eine Überraschung der anderen Art bekommen. Ausgerechnet die beiden jüngsten Neuzugänge sind daran schuld ...
Mit dem Foto von Vierbeiner und Schwerenöter Benni und Details, die es wirklich in sich haben, hat sich das Tierheim am Donnerstag bei den mehr als 80.000 Followern auf Instagram gemeldet.
Zusammen mit seiner Schwester Kira war Benni jüngst im Tierheim abgegeben worden - den genauen Grund haben die Tierretter aber nicht verraten.
Das könnte daran liegen, dass man schon gleich zu Beginn eine unangenehme Befürchtung hatte. "Als der Rüde zusammen mit seiner Schwester bei uns abgegeben wurde, versicherte man uns, dass zwischen den beiden 'nichts gelaufen' sei."
Dann die faustdicke Überraschung: Oh, doch! "Das Ultraschallbild erzählt jedoch eine andere Geschichte", heißt es im neuesten Beitrag.
Tatsächlich scheint Kira von ihrem eigenen Bruder gedeckt und geschwängert worden zu sein.
Statt gemeinsamem Akklimatisieren sind die Geschwister inzwischen voneinander getrennt worden.
Tierheim Dellbrück trennt Bruder und Schwester sofort
Nach Angaben des Tierheims sei Kira mittlerweile nicht mehr im Tierheim, sondern in einer Pflegestelle untergebracht. Dort soll die Fellnase zur Ruhe kommen, den jüngsten Tapetenwechsel verkraften und "ihre Welpen zur Welt bringen", teilte das Tierheim mit.
Trotz der Tatsache, dass der Nachwuchs noch nicht das Licht der Welt erblickt hat, hegen die Tierretter aber schon jetzt eine unschöne Befürchtung. "Bei Inzucht ist das Risiko von Fehlbildungen und Erkrankungen leider sehr hoch."
Daher drücke man nun sämtliche Daumen, dass Kira und ihre Babys nach der Geburt wohlauf sein werden und keine Schäden davontragen. "Na, herzlichen Glückwunsch", lautet angesichts der Babys von Schwester und Bruder das süffisante Ende des Beitrags.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück