Tierheim teilt Zuckerschock auf vier Pfoten! Wer schenkt diesen Babys ein neues Leben?

Köln - Schon früh im neuen Kalenderjahr droht das Tierheim-Dellbrück wegen Umbauarbeiten und Co. aus allen Nähten zu platzen. Trotzdem suchen die unermüdlichen Tierretter nun aber nach geeigneten Abnehmern für vier unfassbar putzige Vierbeiner!

Bislang ist von ihrer angekündigten Größe allerdings noch nichts zu sehen. Im Gegenteil: Die zuckersüßen Zeitgenossen stecken noch samt großer Knopfaugen in den Kinderschuhen.

"Die vier Junghunde sind absolut bezaubernd, kennen aber noch so gar nichts von der Welt. Sie werden vermutlich recht groß, es könnte auch ein bisschen Herdenschutzhund drin stecken."

Denn leider kann das Tierheim wegen derzeitiger Renovierungsarbeiten und den deshalb reduzierten Zwingern viel weniger Hunde aufnehmen als sonst. Trotzdem sollen die vier Racker nun von ihrer Reise in die Domstadt profitieren und die Vorzüge eines paradiesischen Hundelebens erfahren.

Von hier aus soll nach dem Wunsch ihrer neuen Vermieter der Startschuss in ein neues und schönes Leben gegeben werden. Was es dazu braucht? Fachkundige Hundeinteressenten, die sich ein Leben mit einem der vier Schicksale auf vier Pfoten vorstellen können.

Aus einem der rumänischen Partnertierheime fand jüngst das Fellnasen-Quartett um Dale, Dexter, Diego und Dimo den Weg an den Rhein.

Auch Kollege Dimo (r.) mischt mit und träumt von einer geeigneten Bleibe. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Schon bald soll ihr großes Stündlein geschlagen haben. Deshalb suchen die fleißigen Mitarbeitender aus dem Kölner Osten fortan nach einem "eher ländlichem" Zuhause.

Grund dafür ist, dass sich die vier Lebenskünstler in der Großstadt vermutlich wohl schnell unwohl und überfordert fühlen würden.

"Ideal wäre ein Plätzchen als Zweithund, sodass sie sich von ihrem Kumpel ein wenig Gelassenheit und die 'Dos and Dont's' für Hunde abschauen könnten", teilte das Tierheim auf charmante Art und Weise mit.

Wen es schon allein beim Anblick der Reisebuddys erwischt hat, kann sich gern auf der Homepage des Tierheims weitere Informationen zu Dale, Dexter, Diego und Dimo anschauen.

Anfragen an das Tierheim sind entweder via Anruf unter 0221684926 oder per E-Mail möglich.