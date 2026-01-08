Tierretter geschockt: Als Vater und Sohn diesen Hamster abgeben, trauen sie ihren Ohren kaum

Köln - Es gibt Fälle, die gibt es eigentlich gar nicht! Einer davon ist zuletzt dem Tierheim Dellbrück untergekommen, das nach einer beispiellosen Begründung eine völlig verängstigte Hamsterdame aufgenommen hat.

Im Tierheim Dellbrück wird das kleine Mariellschen aktuell aufgepäppelt und zur Vermittlung bereit gemacht. © Homepage/Tierheim Dellbrück

Mit einem emotionalen Posting hat sich am Mittwochabend das Tierheim Dellbrück auf Instagram eingeschaltet, um vom neuesten Klopper zu berichten.

Die Leidtragende der Story: die kleine Hamsterdame Mariellschen. "Letztens betraten ein Vater und sein desinteressierter Sohn das Tierheim. Sie hielten einen kleinen, dreckigen Käfig ohne jegliches Zubehör in den Händen", leiten die Tierretter ein.

Tatsächlich hätten die beiden den Käfig im Anschluss auf eine Bank gestellt und gesagt: "Können wir den hier abgeben? Das Tier ist schmutzig."

Statt pausenlosem Kopfschütteln und jede Menge Frust waren sich die Mitarbeitenden schnell einig, dass es Mariellschen im Tierheim besser habe als in den Händen des Herzlos-Duos.