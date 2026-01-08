Tierretter geschockt: Als Vater und Sohn diesen Hamster abgeben, trauen sie ihren Ohren kaum

Im Tierheim Dellbrück wurde zuletzt ein Hamster mit einer absurden Begründung abgegeben, die die Tierretter wohl auch nur sehr selten hören.

Von Maurice Hossinger

Köln - Es gibt Fälle, die gibt es eigentlich gar nicht! Einer davon ist zuletzt dem Tierheim Dellbrück untergekommen, das nach einer beispiellosen Begründung eine völlig verängstigte Hamsterdame aufgenommen hat.

Im Tierheim Dellbrück wird das kleine Mariellschen aktuell aufgepäppelt und zur Vermittlung bereit gemacht.
Im Tierheim Dellbrück wird das kleine Mariellschen aktuell aufgepäppelt und zur Vermittlung bereit gemacht.

Mit einem emotionalen Posting hat sich am Mittwochabend das Tierheim Dellbrück auf Instagram eingeschaltet, um vom neuesten Klopper zu berichten.

Die Leidtragende der Story: die kleine Hamsterdame Mariellschen. "Letztens betraten ein Vater und sein desinteressierter Sohn das Tierheim. Sie hielten einen kleinen, dreckigen Käfig ohne jegliches Zubehör in den Händen", leiten die Tierretter ein.

Tatsächlich hätten die beiden den Käfig im Anschluss auf eine Bank gestellt und gesagt: "Können wir den hier abgeben? Das Tier ist schmutzig."

Statt pausenlosem Kopfschütteln und jede Menge Frust waren sich die Mitarbeitenden schnell einig, dass es Mariellschen im Tierheim besser habe als in den Händen des Herzlos-Duos.

Tierheim Dellbrück sucht neues Zuhause für Hamster

Das kleine verängstigte Wesen musste sich erstmal an den Tapetenwechsel gewöhnen.
Das kleine verängstigte Wesen musste sich erstmal an den Tapetenwechsel gewöhnen.

Im Fall des kleinen Mariellschen scheint der krasse Tapetenwechsel unterm Strich ein Segen gewesen zu sein - auch, wenn es eine Weile gedauert hat, bis das "völlig zerstörte Selbstbewusstsein der kleinen Hamsterdame wieder aufgebaut" war.

Mittlerweile ist der handvolle Neuzugang im Tierheim angekommen und entwickelt sich bestens. "Sie genießt ihr neues Gehege und bekommt vermutlich zum ersten Mal in ihrem Leben frisches Futter", ist sich das Tierheim sicher.

Ganz oben auf ihrer Speisekarte steht derzeit Brokkoli, den sie genüsslich verschlingt. Jetzt wartet Mariellschen auf eine neue, liebevolle Familie, die es gut mit ihr meint und die Vergangenheit vergessen lässt.

Interessenten und Hamsterfreunde können sich entweder per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0221684926 beim Tierheim melden und ein erstes Kennenlernen mit Mariellschen vereinbaren.

