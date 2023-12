Tigerhai schwimmt vor Fischerboot, dann macht er Faxen

Eine tierisch spektakuläre Aufnahme eines echten Prachtexemplars ist einem Fischer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida geglückt.

Von Simon Schwenk

Florida (USA) - Dieser Hai verhält sich irgendwie ungewöhnlich! Eine tierisch spektakuläre Aufnahme eines echten Prachtexemplars ist nun einem Fischer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida geglückt.

Eine für einen Raubfisch untypische Haltung legte dieser Tigerhai vor der Küste Floridas an den Tag. © Screenshot/Instagram/capt_louie Wenn Angler aufs Meer hinaus schippern, bekommen sie zuweilen die verrücktesten Dinge zu sehen. Wie ein auf Instagram veröffentlichter Clip des Users Luis Cortes beweist, sind sogar die für gemeinhin gefürchteten Haie in der Lage, mit einer coolen Unterwasser-Einlage wie ein verschmustes Kätzchen daherzukommen. Tatsächlich zeigt das Video einen mehrere Meter langen Tigerhai offenbar bei bester Laune unmittelbar vor einem Fischerboot. Der Raubfisch liegt einige Zeit wie angewurzelt auf seinem Rücken und lässt sich einfach treiben. Doch was ist bloß in das Tier gefahren? Stellt es sich mit Absicht tot oder will es einfach nur spielen?

Tigerhai begeistert Netzgemeinde

Der tonnenschwere Meeresbewohner verharrte einige Sekunden in seiner Haltung. © Screenshot/Instagram/capt_louie Der vom Verhalten des Tigerhais verdutzte Fischer kann selbst kaum fassen, was er da gerade zu Gesicht bekommt, dann murmelt er etwas vor sich hin, als würde er bereits ahnen, was seine Aufnahmen für ein seltenes Spektakel offenbaren. Doch so fabelhaft und seelenentspannt das Tier in einem Augenblick gewesen schien, so blitzschnell ist es auch wieder im Raubtiermodus und verabschiedet sich mit einigen kraftvollen Zügen vom Boot. Der Tigerhai hatte sich offenbar tierisch an einem Geräusch erschrocken. Zu hören ist noch die Aussage "this is very strange" (dt. "das ist sehr seltsam"), und der Fischer fragte seine Bootsbegleitung, ob der Hai wohl wieder auftauchen würde. Doch jenen Gefallen sollte dieser ihnen nicht tun.