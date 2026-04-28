Sieben Jahre eingesperrt: Dieser süße Rottweiler-Welpe lebt jetzt unter anderem Namen
Köln - Diese Geschichte hat es in sich! Das Tierheim Dellbrück hat zu Beginn der neuen Woche ein rührendes Update eines ehemaligen Mitbewohners auf vier Pfoten geteilt.
Erst Ende März hatten die Tierretter auf Armos aufmerksam gemacht und unter anderem verraten, dass die Fellnase sieben Jahre (!) lang eingesperrt worden war und nichts vom Leben mitbekommen hatte.
Seitdem ist viel passiert und Armos ein anderer Hund als vorher! Denn: Der putzige Rottweiler ist inzwischen von einer neuen Familie adoptiert und in ein neues Leben geholt worden.
"Jetzt kam Post von seiner Familie, die uns sehr glücklich macht", heißt es in einem der neuesten Beiträge auf Instagram.
"Hallöchen, wir haben den Armos vor ein paar Tagen mitgenommen und er hat sich super eingelebt. Allerdings haben wir ihn den Namen Manni gegeben da er auf Armos gar nicht gehört hat und an Manni gewöhnt er sich gerade", lautet das erste kleine Fazit seiner neuen stolzen Besitzer.
Tierheim Dellbrück überglücklich nach Vermittlung
Nicht nur an seinen neuen Namen muss sich der Vierbeiner derzeit gewöhnen. Auch andere Dinge wie Spiegel und Fernseher stehen ganz oben auf der Gewöhnungs-Liste.
"Er ist ein ganz lieber Rotti und eine Schmuse-Maus ist er! Er ist wie ein Welpe, kennt absolut gar nichts. (...) Wir gewöhnen ihn aber an alles und er fühlt sich jetzt schon sicher angekommen und sieht jetzt, wie schön das Leben sein kann mit einer Familie."
Passend dazu zeigen die Tierretter ganz neue Fotos des Welpen, der sich in seiner neuen Umgebung pudelwohl zu fühlen scheint.
Zusammen mit zwei anderen Hunden war Manni alias Armos aus einem verlassenen Verschlag gerettet und sichergestellt worden.
Trotz der Tatsache, dass man sich nur äußerst selten um ihn und die anderen Artgenossen gekümmert hatte, hat er das Vertrauen in Menschen nie verloren, erklärte das Tierheim zuletzt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück