Sieben Jahre eingesperrt: Dieser süße Rottweiler-Welpe lebt jetzt unter anderem Namen

Köln - Diese Geschichte hat es in sich! Das Tierheim Dellbrück hat zu Beginn der neuen Woche ein rührendes Update eines ehemaligen Mitbewohners auf vier Pfoten geteilt.

Vor einem Monat wurde Armos im Netz vorgestellt, inzwischen ist der Vierbeiner erfolgreich vermittelt worden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Erst Ende März hatten die Tierretter auf Armos aufmerksam gemacht und unter anderem verraten, dass die Fellnase sieben Jahre (!) lang eingesperrt worden war und nichts vom Leben mitbekommen hatte.

Seitdem ist viel passiert und Armos ein anderer Hund als vorher! Denn: Der putzige Rottweiler ist inzwischen von einer neuen Familie adoptiert und in ein neues Leben geholt worden.

"Jetzt kam Post von seiner Familie, die uns sehr glücklich macht", heißt es in einem der neuesten Beiträge auf Instagram.

"Hallöchen, wir haben den Armos vor ein paar Tagen mitgenommen und er hat sich super eingelebt. Allerdings haben wir ihn den Namen Manni gegeben da er auf Armos gar nicht gehört hat und an Manni gewöhnt er sich gerade", lautet das erste kleine Fazit seiner neuen stolzen Besitzer.