"Hätte die Silvesternacht nicht überlebt": Blinder Kater Piccolo kämpft sich ins Leben zurück

Leipzig/Torgau - Der Leipziger Verein "Heldenhaftes Ehrenamt e.V." hat eine Mission: ehrenamtliches Engagement sichtbar machen und ehrenamtlich Tätige würdigen. In regelmäßigen Abständen stellt er daher bei YouTube Menschen und Vereine vor, die Besonderes leisten.

Kristin Engel hat sich mit der Tierhilfe Torgau vollends dem Tierschutz verschrieben. © Tierhilfe Torgau

In der neuesten Folge besuchen die Verantwortlichen die Tierhilfe Torgau. "Tierschützerin durch und durch" ist nicht nur Gründerin Kristin Engel, sondern auch alle ihre 140 Mitglieder.

Oberste Priorität des Vereins hat der Katzenschutz, den Kristin in Deutschland als sehr schlecht bezeichnet. "Wir finden ganz viele kranke, verletzte Tiere und es könnte so einfach sein mit einer Katzenschutzverordnung, mit einer Kastrationspflicht für Katzen. Da kämpfen wir gerade sehr, dass das Leid wenigstens reduziert wird."

Bestes und auch aktuelles Beispiel: der kleine Kater Piccolo, der kurz vor Silvester 2025 gefunden wurde. "Er hatte keine Augen und hätte die Silvesternacht nicht überlebt."

Hätte man die Samtpfote nur wenige Stunden später gefunden, wäre es sehr wahrscheinlich zu spät gewesen. Zeitweise stand die Chance, dass der kleine Kater es schafft, nur fifty-fifty. Aber er hat nie aufgegeben.

Dass Piccolo blind ist, merke man ihm nicht an. Er "ist ein Kater voller Lebensfreude und wir hoffen, dass er bald ein wunderschönes Zuhause findet. Das wäre für uns das größte Happy End", so Kristin.