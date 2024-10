Verletzte Katzen gefunden: Besitzer sollen sich im Berliner Tierheim melden!

Beide nicht kastrierten Tiere sind weder gechippt noch registriert, weshalb sie keinem Halter zugeordnet werden können. Ihre Besitzer werden gebeten, umgehend eine E-Mail an das Tierheim zu senden.

Mutmaßlich hat sich die Süße ihre Verletzungen in der Nacht zu Mittwoch bei einem Fenstersturz oder Autounfall zugezogen, spekulieren die Tierpfleger. Die Kleine wird von ihnen auf erst sechs Monate geschätzt.

Auch eine schwarze Artgenossin wurde jüngst verletzt gefunden und möchte wieder nach Hause. Diese Mieze war in der Kastanienallee in Hellersdorf unterwegs.

Eine weiße Samtpfote wurde in dieser Woche in der Weserstraße im Berliner Ortsteil Neukölln gefunden, wie das Tierheim in einem Post auf Instagram mitteilte.

Die beiden Katzenkinder wurden im Tierheim aufgepäppelt und leben nun glücklich in einem neuen Zuhause. © Screenshot/Instagram/Tierheim Berlin

"Wenn ein Tierleben so richtig blöd anfängt, dann aber im großen Glück endet, das ist der Motor für unsere Arbeit", so die Tierpfleger. Zwei ihrer Schützlinge bekamen eine Chance in einer lieben Familie.

Maila wurde mit einem Oberschenkelbruch abgegeben und in der dortigen Praxis zunächst behandelt. Ihre Artgenossin TeFiti kam im Tierheim zur Welt.

"Wir sind so glücklich darüber, diese tollen Katzen in unserer Familie zu haben. Vielen Dank, dass diese tollen Tiere vom Tierheim versorgt und vermittelt wurden", schreiben ihre neuen Halter, die ihre beiden Neuankömmlinge in Felori und Mauzi umbenannten.

Auf den aktuellen Fotos ist zu sehen, wie wichtig es für Katzenkinder sei, einen Kumpel und ein liebevolles Zuhause zu haben, wie die Tierpfleger wissen.