Vorbesitzer ließen armen Husky völlig verwahrlosen: Gibt es eine neue Chance für Paco?

Huskys sind bekannt für ihre Energie und ihren Bewegungsdrang. Sie lieben es zu laufen, gerne auch im Zuggeschirr. Leider hatte Paco in seinem früheren Zuhause nicht die Möglichkeit dazu, da seine überlangen Krallen ihm das Gehen schwer machten und man sich nicht richtig um ihn kümmerte.

In einem völlig verwahrlosten Zustand mit viel zu langen Krallen und stumpfem Fell kam der freundliche Paco ins Tierasyl , wo er dank der liebevollen Pflege und Aufmerksamkeit nun wieder vollends aufblüht.

Herzzerreißendes Schicksal: Um Frohnatur Paco wurde sich bisher nicht gerade artgerecht gekümmert. © Tierheim Gießen

Für Paco wünschen sich die Tierpfleger Adoptanten, die vor allem auf seine Bedürfnisse intensiv eingehen.

Er braucht eine aktive Familie oder Einzelperson, die gerne Zeit draußen verbringt, ausgedehnte Spaziergänge mag und vielleicht ein wenig abenteuerlustig ist, genau wie Paco selbst.

Der Husky-Rüde hat viel Zuneigung und Aufmerksamkeit zu geben und ist bereit, seine positive Natur endlich mit seinen neuen Menschen zu teilen.

Wer also Freude am Laufen hat und dem aufgeschlossenen Rüden noch das ein oder andere beibringen mag, wird in Paco einen tollen Partner finden.