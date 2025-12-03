Waschbär verwüstet Alkohol-Store: Einsatzkräfte finden Einbrecher betrunken vor
Ashland (Virginia/USA) - Am Samstagmorgen erlebte Officer Martin einen Einsatz der etwas anderen Art: Nachdem sein Team wegen eines Alarms zum örtlichen Spirituosen-Laden "Ashland ABC Stores" im US-Bundesstaat Virginia gerufen worden war, entdeckten sie das blanke Chaos. Auf ihrem Facebook-Account "Hanover County Animal Protection and Shelter" teilten die Beamten ihren kuriosen Einsatz.
Umgestoßene Flaschen, durchwühlte Regale und mehrere Alkohol-Pfützen zierten den Verkaufsraum. Zunächst gab es keine weiteren Hinweise auf das Versteck des Übeltäters. Als die Tierschützer einer verdächtigen Spirituosen-Spur folgten, gelangten sie zum WC.
Dort ertappte das Team den betrunkenen "Einbrecher" neben der Toilette des Stores. Ein kleiner flauschiger Waschbär hatte den kompletten Markt auf den Kopf gestellt und dabei augenscheinlich mehrere Kostproben genommen.
Die Abteilung berichtete, dass der kleine "maskierte Bandit" nach seinem alkoholgetränkten Beutezug kurzerhand festgesetzt und ins Tierheim gebracht wurde. Dort blieb er jedoch nur zum Ausnüchtern.
Nach der Ausnüchterungs-Zelle folgt die Freiheit
"Nach ein paar Stunden Schlaf und ohne jegliche Anzeichen von Verletzungen (außer vielleicht einem Kater und einer schlechten Lebensentscheidung) wurde er sicher wieder in die Wildnis entlassen", schrieben die Einsatzkräfte unter dem Beitrag.
So hofft das Team von Officer Martin, dass der Vierbeiner künftig ein besseres Urteil über seine nächtlichen Aktivitäten fällt.
Titelfoto: Bildmontage/Facebook/Hanover County Animal Protection and Shelter