Waschbär verwüstet Alkohol-Store: Einsatzkräfte finden Einbrecher betrunken vor

Ashland (Virginia/USA) - Am Samstagmorgen erlebte Officer Martin einen Einsatz der etwas anderen Art: Nachdem sein Team wegen eines Alarms zum örtlichen Spirituosen-Laden "Ashland ABC Stores" im US-Bundesstaat Virginia gerufen worden war, entdeckten sie das blanke Chaos. Auf ihrem Facebook-Account " Hanover County Animal Protection and Shelter " teilten die Beamten ihren kuriosen Einsatz.

Waschbären sind Allesfresser - was nicht sicher verstaut wurde, ist vor den Vierbeinern nicht sicher. © Bildmontage/Facebook/Hanover County Animal Protection and Shelter

Umgestoßene Flaschen, durchwühlte Regale und mehrere Alkohol-Pfützen zierten den Verkaufsraum. Zunächst gab es keine weiteren Hinweise auf das Versteck des Übeltäters. Als die Tierschützer einer verdächtigen Spirituosen-Spur folgten, gelangten sie zum WC.

Dort ertappte das Team den betrunkenen "Einbrecher" neben der Toilette des Stores. Ein kleiner flauschiger Waschbär hatte den kompletten Markt auf den Kopf gestellt und dabei augenscheinlich mehrere Kostproben genommen.

Die Abteilung berichtete, dass der kleine "maskierte Bandit" nach seinem alkoholgetränkten Beutezug kurzerhand festgesetzt und ins Tierheim gebracht wurde. Dort blieb er jedoch nur zum Ausnüchtern.