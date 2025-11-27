Auf ins Winterquartier: Über 600 Schafe reisen per Fähre

Lübeck - Rund 640 Schafe sind in Lübeck von Ivendorf (Travemünde in Schleswig-Holstein ) mit einer Fähre in ihr Winterquartier auf Gut Brook in Mecklenburg-Vorpommern gebracht worden.

Für die Schafe ist es nicht das erste Mal, dass sie in ein Winterquartier umziehen. © Marcus Golejewski/dpa

"Alle Schafe sind gut mitgelaufen und die Formation hat gut geklappt", sagte eine Sprecherin des Landschaftspflegevereins Dummersdorfer Ufer.

Mit dabei auf der rund dreistündigen Tour waren die Schäferin mit ihren fünf Hunden sowie Vertreter des Vereins.

Das Gut hatte Wiesen zur Verfügung gestellt, auf denen die Schafe jetzt bis zum März fressen können. Die Gruppe war am Morgen in Ivendorf gestartet und zur Priwallfähre gelaufen - dort wurden die Tiere verladen und zum Priwall übergesetzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Tiere in ein Winterquartier ziehen, solche Umzüge hatte es laut Sprecherin auch in der Vergangenheit schon gegeben.