Neues Zuhause: Freya und Thor erkunden den Bärenwald
Von Stefan Flomm
Stuer - Mit viel Neugierde erkunden Freya und Thor derzeit ihre neue Umgebung. Die beiden Braunbären sind vor wenigen Wochen in Stuer (Mecklenburg-Vorpommern) eingetroffen.
Die im Jahr 2024 geborenen Geschwister wurden aus dem Schutzzentrum in Domazhyr in der Ukraine umgesiedelt, um eine ausgewogene Verteilung der Tiere in den Anlagen der Tierschutzstiftung "Vier Pfoten" zu gewährleisten.
Nach ihrer Ankunft wurden Freya und Thor zunächst im Bärenhaus untergebracht, das mit einem rund 6000 Quadratmeter großen Gehege verbunden ist.
Dort konnten sie sich in Ruhe an die neue Umgebung gewöhnen. Inzwischen erkunden die beiden das große Außengehege – ein naturbelassenes Areal mit Wald, einem Naturteich und viel Platz zum Toben und Buddeln.
"Die beiden sollen nun Zeit bekommen, sich in Ruhe einzugewöhnen. Das Team freut sich darauf, ihre Entwicklung zu begleiten und ist bestens vorbereitet, um ihnen ein sicheres und artgemäßes Zuhause auf Lebenszeit zu bieten", sagte der Cheftierpfleger des Bärenwalds, Tom Beer.
Bärenwald soll ein Zuhause für immer sein
Im Müritzer Bärenwald leben aktuell zehn Braunbären, "die aus katastrophalen Haltungsbedingungen gerettet wurden", teilte "Vier Pfoten" mit.
Auf dem 16 Hektar großen Gelände in einem naturbelassenen Wald finden sie hier einen Lebensraum, der ihren natürlichen Bedürfnissen entspricht.
Einige Tiere seien nach ihrer Ankunft in Stuer zum ersten Mal wieder in Winterruhe gegangen.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa