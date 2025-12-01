Besitzer staunen nicht schlecht, was da plötzlich für ein Tier in ihrem Pool schwimmt
Boca Raton (Florida) - War das ein bewusster Hilferuf? Die Hausbesitzer in Boca Raton, Florida, staunten in jedem Fall nicht schlecht, als sie im November einen Otter in ihrem Pool herumschwimmen sahen. Allerdings hatte das Tier ein handfestes Problem.
Zum Glück holten die Hausbesitzer direkt Hilfe vom South Florida Wildlife Center (SFWC). Denn schnell stellte sich heraus, dass der Otter an Muskelschwäche litt.
"Glücklicherweise zeigte er normales Verhalten und war in guter körperlicher Verfassung. Aber er war deutlich ruhiger als für seine Art und sein Alter üblich", sagte SFWC-Mitarbeiterin Haillie Mesics in einem Interview mit The Dodo.
Deshalb checkten die Tierärzte den Otter einmal komplett durch. Es stellte sich heraus, dass er an Ataxie, also einer mangelnden Muskelkoordination, litt. Diese wurde entweder durch ein Schädeltrauma, eine Vergiftung oder eine Infektionskrankheit verursacht.
Die Mitarbeiter hatten nun noch eine Wegstrecke mit ihrem tierischen Patienten vor sich.
TikTok-Video zeigt Behandlung des Otters
Nach der ersten Behandlungswoche schien es dem wilden Tier nur ein wenig besser zu gehen. "Im Laufe der Tage verbesserten sich sein Appetit und sein Zustand. Er wirkte wacher und aufmerksamer", erklärte Mesics dem Tiermagazin.
Dennoch brauchte der Otter noch mehrere Wochen, um wirklich wieder zu Kräften zu kommen. Schließlich wagten seine Retter den nächsten Schritt, setzten das Flusstier in tieferes Wasser.
Unterdessen hatten die Poolbesitzer bemerkt, dass in der Nähe ihres Hauses eine Otterfamilie in einem Teich lebte. Beim SFWC zählte man daraufhin eins und eins zusammen.
"Wir tun immer unser Bestes, Wildtiere in das Gebiet zurückzubringen, in dem sie gefunden wurden, insbesondere wenn sich dort Artgenossen befinden", erklärte Mesics.
Genau das taten sie dann auch mit ihrem Schützling. Der Otter konnte bald darauf wieder Fuß fassen, schwamm mit seinen Artgenossen davon.
