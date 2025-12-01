Besitzer staunen nicht schlecht, was da plötzlich für ein Tier in ihrem Pool schwimmt

Boca Raton (Florida) - War das ein bewusster Hilferuf? Die Hausbesitzer in Boca Raton, Florida, staunten in jedem Fall nicht schlecht, als sie im November einen Otter in ihrem Pool herumschwimmen sahen. Allerdings hatte das Tier ein handfestes Problem.

Was schwimmt denn da für ein Tier im Pool. Man muss schon genau hinschauen, um es zu erahnen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/southflwildlifecenter

Zum Glück holten die Hausbesitzer direkt Hilfe vom South Florida Wildlife Center (SFWC). Denn schnell stellte sich heraus, dass der Otter an Muskelschwäche litt.

"Glücklicherweise zeigte er normales Verhalten und war in guter körperlicher Verfassung. Aber er war deutlich ruhiger als für seine Art und sein Alter üblich", sagte SFWC-Mitarbeiterin Haillie Mesics in einem Interview mit The Dodo.

Deshalb checkten die Tierärzte den Otter einmal komplett durch. Es stellte sich heraus, dass er an Ataxie, also einer mangelnden Muskelkoordination, litt. Diese wurde entweder durch ein Schädeltrauma, eine Vergiftung oder eine Infektionskrankheit verursacht.

Die Mitarbeiter hatten nun noch eine Wegstrecke mit ihrem tierischen Patienten vor sich.