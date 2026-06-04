Eiskalt zurückgelassen: Todkranker Welpe kämpft in Klinik ums Überleben

Greater Houston (Texas/USA) - Zwischen Baulärm und Hochhäusern: Vor rund vier Wochen wurde die junge Mischlingsdame Jodie in der Metropole Greater Houston, im Südosten Texas , von ihrem unbarmherzigen Vorbesitzer ausgesetzt. Tierschützer konnten den Welpen in letzter Minute retten.

Die junge Hündin Jodie wurde von ihrem früheren Besitzer eiskalt ausgesetzt. © Fotomontage/Instagram/Screenshot/caitiesfosterfamrescue

"Um 17.20 Uhr erhielten wir einen Anruf vom Tierheim. Dort befand sich ein Beagle-Welpe, der noch vor Schließung um 17.30 Uhr medizinisch versorgt werden musste", schrieb die zuständige Tierpraxis "Caitie’s Foster Fam Rescue" unter einem Instagram-Beitrag.

Die gesundheitliche Lage des kleinen Vierbeiners schien aussichtslos. "In ihrem Zustand hätte man sie einschläfern müssen, anstatt sie über Nacht leiden zu lassen", fügte das Team hinzu.

Die Entscheidung rund um die Hündin wog schwer. Dennoch entschied sich die Praxis, um Jodie zu kämpfen - und das mit Erfolg. Der Welpe konnte bei seiner Ankunft in der medizinischen Einrichtung "kaum noch aufrecht sitzen".

In der Klinik vermuteten die zuständigen Ärzte, dass Jodie unter der sogenannten "Parvovirose" leidet - eine hochansteckende und lebensgefährliche Hundeseuche. "Sie hat alle Symptome von Parvo, und ihr armer kleiner Körper kämpft tapfer", erklärten die Pfleger.

Ein Test in der Tierarztpraxis bestätigte jedoch, dass die Beagle-Hündin nicht infiziert war.