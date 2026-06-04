Eiskalt zurückgelassen: Todkranker Welpe kämpft in Klinik ums Überleben
Greater Houston (Texas/USA) - Zwischen Baulärm und Hochhäusern: Vor rund vier Wochen wurde die junge Mischlingsdame Jodie in der Metropole Greater Houston, im Südosten Texas, von ihrem unbarmherzigen Vorbesitzer ausgesetzt. Tierschützer konnten den Welpen in letzter Minute retten.
"Um 17.20 Uhr erhielten wir einen Anruf vom Tierheim. Dort befand sich ein Beagle-Welpe, der noch vor Schließung um 17.30 Uhr medizinisch versorgt werden musste", schrieb die zuständige Tierpraxis "Caitie’s Foster Fam Rescue" unter einem Instagram-Beitrag.
Die gesundheitliche Lage des kleinen Vierbeiners schien aussichtslos. "In ihrem Zustand hätte man sie einschläfern müssen, anstatt sie über Nacht leiden zu lassen", fügte das Team hinzu.
Die Entscheidung rund um die Hündin wog schwer. Dennoch entschied sich die Praxis, um Jodie zu kämpfen - und das mit Erfolg. Der Welpe konnte bei seiner Ankunft in der medizinischen Einrichtung "kaum noch aufrecht sitzen".
In der Klinik vermuteten die zuständigen Ärzte, dass Jodie unter der sogenannten "Parvovirose" leidet - eine hochansteckende und lebensgefährliche Hundeseuche. "Sie hat alle Symptome von Parvo, und ihr armer kleiner Körper kämpft tapfer", erklärten die Pfleger.
Ein Test in der Tierarztpraxis bestätigte jedoch, dass die Beagle-Hündin nicht infiziert war.
Auf Instagram ließ Jodies Charme bereits einige Herzen schmelzen
"Jodie ist eine echte Jagdhündin (Mischling?), die gerne bellt, liebt es zu spielen und sich in Schwierigkeiten zu bringen", witzelte "Caitie’s Foster Fam Rescue" in einem weiteren Post auf Social Media. Nach dem turbulenten Start ins Leben sucht sie nun ein neues Zuhause.
Nicht nur den Tierpflegern selbst ging das tragische Schicksal des Vierbeiners nah. Auf Instagram zeigte sich unter ihren Beiträgen rasch eine riesige Welle der Anteilnahme. "Du armes kleines Ding. Ich hoffe, du findest schnell ein liebevolles Zuhause", kommentierte eine Nutzerin.
Dieser Wunsch ließ nicht lang auf sich warten. Unzählige Tierliebhaber boten sich bereits als ihr neuer Besitzer an. "Oh mein Gott, wie süß ist sie denn? Ich würde Jodie gerne adoptieren", schrieb ein User.
Ob die Hündin inzwischen ein Zuhause gefunden hat, verriet die zuständige Auffangstation noch nicht. Fakt ist jedoch, dass der Beagle bereits jetzt schon zahlreiche Herzen erobert hat.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/Screenshot/caitiesfosterfamrescue