Widderkaninchen will es wissen: Ob Wolfi eine weitere Chance bekommt?

Widderkaninchen Wolfi lebt erneut im Tierheim Berlin und hofft darauf, adoptiert zu werden. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Wolfi ist kein Unbekannter im Tierheim. Seine erste Vergesellschaftung mit einem anderen Kaninchen scheiterte, sodass der putzige Kerl Mitte Juli erneut in einem der zahlreichen Käfige landete.

Dort möchte Wolfi jedoch ausziehen und sein Glück aufs Neue bei liebevollen Menschen und einer Artgenossin versuchen.

Von seinen Tierpflegern wird Wolfi als ein eher misstrauisches Kaninchen beschrieben. Da er ein Herdentier ist, wünscht sich Wolfi mit den langen Ohren trotzdem sehnlichst eine passende Kaninchendame an seiner Seite. Seine Tierpfleger sind sich sicher, dass es auch für ihn die richtige Partnerin gibt.

Wolfi gehört einer Qualzucht an und leidet an einer Augenkrankheit. Daher muss sein Auge derzeit mehrmals täglich gesalbt werden. In der Tierarztpraxis des Berliner Tierheims wird das Widderkaninchen sein Leben lang kostenlos wegen seiner Augenprobleme behandelt.