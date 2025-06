Zehn Entchen versammeln sich auf Brücke: Was dann passiert, verzückt Millionen

New York City - Zehn Entchen, große Emotionen! Mitte Juni sorgte eine süße Entenfamilie für Aufregung in New York City - kurz darauf millionenfach auf TikTok.

In dem kuriosen Video von Abby Decter (28) ist das herzergreifende Schauspiel in Manhattan zu sehen. Unter den Augen zahlreicher Passanten, von denen einige begeistert ihre Handys zücken, versammeln sich die zehn Tierbabys auf einer Brücke.

Endlich wieder bei Mama: Alle zehn Entchen haben den Mut gehabt, von der Brücke zu springen. © TikTok/Screenshot/abbydecter

Besonders eine Frau feuert das Entenbaby noch einmal kräftig an: "Los, los, los!" Dann traut es sich endlich. Schließlich schwimmen die niedlichen Tiere um ihre Mutter herum, die bereits unten auf sie gewartet hat.

"Es war ein elektrisierendes Gefühl. Alle unterbrachen ihre Tätigkeit, um zuzusehen, einfach einer dieser Momente, in denen alle zusammenkommen", schwärmte Decter jetzt in einem Interview mit dem US-Magazin Newsweek.

Der ganz große Erfolg kam dann allerdings auf ihrem TikTok-Account. Seit dem 13. Juni hat das Werk dort mehr als 20 Millionen Klicks eingeheimst. Hinzu kommen 3,6 Millionen Likes sowie Tausende Kommentare, in denen oft vor Rührung weinende Emojis verwendet werden.

Dabei sind Enten in New York City keine Seltenheit. Sie leben zahlreich in den Parks und entlang der Flüsse. So niedlich wie hier hat man die Tiere aber eben nur selten auftreten sehen.